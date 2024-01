Festa a Urbania, dove vive la Befana: quando sarà la consegna delle chiavi della città

Urbania (Pesaro-Urbino), 3 gennaio 2024 – Urbania è da 27 anni la capitale italiana della Befana: qui la vecchina a cavallo della scopa volante ha trovato casa e vive stabilmente tutto l'anno, a due passi dal municipio, in una casa vera e propria. Domani è però il grande giorno dell'inizio della Festa Nazionale della Befana e, come tradizione vuole, si comincia con il sindaco Marco Ciccolini che consegna alla Befana le chiavi della città.

Per tre giorni, fino all'Epifania, la vecchina potrà guidare come meglio crede la città, inventando leggi e decreti a misura dei tanti bambini che raggiungono Urbania per la sua festa. Le attività in programma domani cominceranno già alle 10 con l'apertura dell'ufficio postale della Befana, degli stand del gusto e della Fiera, con laboratori, animazione, musica e artisti di strada a spasso per le vie del centro. Alle ore 15 il tanto atteso momento della consegna delle chiavi della Città con la Befana e le sue aiutanti pronte a far festa sul palco principale.

Tra sfilate di moda, balli e giocoleria, dalle 16 inizierà la prima discesa acrobatica della Befana dalla torre civica. La stessa discesa sarà poi ripetuta alle 17 alle 18. Alle 18.15 dal teatro Bramante partirà la sfilata della Calza più lunga del Mondo, alla quale la Befana lavora ogni anno e che ha raggiunto la lunghezza di 70 metri, gran finale la sera alle 21 con lo spettacolo La Principessa sul Pisello del gruppo teatrale Il Palchettone.

Anche il 5 e il 6 gennaio sono in programma fin dalla mattina workshop, giocolieri, spettacoli e attrazioni per tutta la giornata. Il giorno dell'Epifania le discese acrobatiche della Befana saranno addirittura quattro, con l'aggiunta di uno spettacolo alle ore 13. Per tutti e tre i giorni di Festa Nazionale, poi, sarà attiva anche la Fiera della Befana, un serpentone di bancarelle ed espositori che circonda la festa con prodotti tipici, artigianato, street food e sapori da tutto il mondo.