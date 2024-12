A Canavaccio si accende l’albero di Natale

Il Natale di Canavaccio di Urbino prosegue ad animare il calendario di eventi presentato dal Comune.

Dopo l’apertura di ieri, gli appuntamenti proposti dalla Pro loco, proseguono oggi con tante iniziative ad ingresso libero. Sarà una giornata densa, a partire dal pomeriggio. Quindi dalle ore 15 nel piazzale della chiesa Santa Maria Assunta sarà possibile partecipare all’accensione dell’albero di Natale, girare tra i mercatini di Natale realizzati dai bambini della scuola di Canavaccio, giocare con Babbo Natale e i suoi Elfi e vedere l’esibizione della scultura di ghiaccio realizzata dall’artista Falasconi, inoltre alle ore 17 potremmo assistere al concerto che la Piccola Orchestra dell’istituto comprensivo Volponi-Pascoli di Urbino ha preparato per arricchire la nostra giornata. Non mancheranno cioccolata calda, polenta, castagne e vin brulè per scaldare ancora di più questa speciale domenica natalizia. Gli organizzatori, ovvero i volontari della Proloco ne sono certi: "Sarà un pomeriggio ricco e denso di emozioni e divertimento dove non mancherà lo spirito di festa, per tutti quanti".

fra. pier.