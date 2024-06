A Monteciccardo c’è una terza scheda per il municipio

Gli elettori residenti a Monteciccardo sono chiamati a votare anche per il Consiglio e il Presidente del Municipio di Monteciccardo: la scheda è di colore verde

I seggi per votare il Municipio sono tre: Sezione 104: scuola primaria Rossini, via Bernardino Fabbri 2 (Monteciccardo); Sezione 105: scuola materna Madama Dorè, via dell’Arcangelo 2 (Montegaudio);

Sezione 106: ex asilo nido (centro civico), via Rossini 2 (Villa Betti).

Per favorire sul territorio il rilascio delle tessere elettorali e dei duplicati necessarie alle elzioni di oggi e domani, è stata prevista l’apertura straordinaria dell’ufficio anagrafico. Lo sportello del Municipio di Monteciccardo, in via Roma 33, effettuerà l’apertura straordinaria: oggi dalle ore 8 alle 23; domani dalle 7 alle 23

IL PORTALE DEL COMUNE

Nel portale del Comune di Pesaro tutte le informazioni relative alle “Elezioni Europee e amministrative 2024” e quelle del Consiglio e del Presidente del Municipio di Monteciccardo