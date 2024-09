A Ruggeri la benemerenza magistrale dei Maestri del lavoro

Una stella tra le stelle. Ugo Ruggeri è tra le sette persone in Italia e unico marchigiano, a cui la Federazione Nazionale Maestri del Lavoro consegnerà la “Benemerenza magistrale“. La cerimonia di consegna sarà giovedì a Garda, in provincia di Verona. Già maestro del lavoro, dopo una onorata carriera nell’azienda di telefonia che da Sip è diventata Telecom, Ruggeri, urbinate, sarà tra i sette su 20mila Maestri del lavoro d’Italia a ricevere l’ulteriore stella, solitamente data a chi ha servito e serve la Federazione con spirito di servizio encomiabile. La stella al merito del lavoro, conferita con decreto del Presidente della Repubblica, Ruggeri la ebbe su proposta di Telecom Italia dove fu assunto nel 1966 con la più bassa delle qualifiche per arrivare poi a ricoprire, nel tempo, ruoli di responsabilità.

Particolarmente significative sono state le azioni che Ruggeri ha svolto in qualità di Console provinciale e regionale dei Maestri del lavoro destinate ad avvicinare i cittadini allo Stato e i giovani al lavoro. Nel primo caso organizzò le visite alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica accolti e accompagnati dai parlamentari del nostro territorio. Nel secondo caso, invece, intuì l’importanza di creare un ponte tra occupazione, produzione, mondo del lavoro e nuove generazioni. Per molti anni organizzò sistematici incontri con le scolaresche dove con gli altri Maestri del Lavoro condivideva esperienze dirette e la trasmissione di regole utilissime ma anche principi di etica del lavoro. Quando la disciplina scolastico educativa "dell’alternanza scuola/lavoro", nei primissimi anni 2000, non esisteva, argomenti relativi alla sicurezza sul lavoro, come compilare un curriculum, come approcciare un colloquio di preassunzione, dove e a chi rivolgersi per trovare lavoro, risultarono materie molto apprezzate dai più giovani.

Non sono mancate nemmeno le visite guidate in alcune delle aziende più importanti del territorio per permettere sempre ai tanti giovani di vedere, in azione, i moderni cicli di produzione. Con gli studenti si parlò anche del Lavoro nella Costituzione supportati dalla presenza, agli incontri, di un ex parlamentare. Sul petto di Ruggeri già scintillano varie onorificenze a testimonianza di un impegno civico solido e prolungato (cavaliere della Repubblica nel 2009; ufficiale al merito della Repubblica Italiana nel 2013 e commendatore nel 2018). L’ultima stella sarà quella che riceverà in forma solenne dalla Federazione nazionale Maestri del Lavoro, giovedì sul Lago di Garda.