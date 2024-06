A Vallefoglia lo scontro più acceso. Bella sfida anche a Gabicce. Tavullia se la gioca con il quorum

Oggi, dalle ore 15 alle 23 e domani, dalle 7 alle 23, in concomitanza con le elezioni europee, si vota anche per le elezioni amministrative per eleggere sindaco e consiglio comunale di 38 comuni della nostra provincia.

A Vallefoglia, dopo dieci anni di amministrazione di Palmiro Ucchielli, il sindaco uscente ha scelto di ricandidarsi alla guida del Comune con la lista “Democratici e Civici per Vallefoglia“. A tentare di fermare la sua corsa verso il terzo mandato saranno tre liste concorrenti: la lista civica “Vallefoglia Cambia“, che vede come candidato sindaco Andrea Torcoletti, “Centrodestra per Vallefoglia“, che ha scelto Carla Nicolini come candidata per ricoprire la poltrona di primo cittadino e il Movimento 5 Stelle, che punta su Sjeva Scozzafava sindaco.

A Montelabbate invece, la corsa per le elezioni amministrative vede schierate tre liste civiche. A ricandidarsi il sindaco uscente Cinzia Ferri, con la lista “Cinzia Ferri sindaco“, che sarà sfidata alle urne dalla lista “Bene comune“ che sostiene la candidatura di Roberto Rossi e dalla lista “Obiettivo Comune“, che ha scelto come candidato sindaco Maurizio Golini.

Per la prima volta nella storia di Tavullia invece, nel paese che ha visto crescere Valentino Rossi è solo una lista a presentarsi alle amministrative. Si tratta di “Insieme per Tavullia“, che sostiene la candidatura a sindaco di Patrizio Federici, attuale vicesindaco dell’amministrazione guidata da Francesca Paolucci. Anche il comune di Gabicce Mare andrà al voto in questa tornata amministrativa. In questo caso a presentarsi sono due liste civiche: “Insieme per Gabicce Mare“ che vede come candidata Marila Girolomoni, espressione del centrosinistra e vicesindaco della giunta di Domenico Pascuzzi e “aMare Gabicce“ che invece ha scelto di candidare Michele Bencivenga. Saranno invece Giovanni Angelini, della lista civica “Obiettivo cittadino“ ed attuale assessore al Bilancio ed Enrico Gulini della lista civica “Alternativa c’è“, i due candidati a sindaco che si sfideranno alle prossime amministrative per il comune di Petriano, che vede quindi anche in questo caso una corsa a due.

Corre in solitaria la lista civica “Ancora più avanti“ che sostiene la candidatura a sindaco di Mombaroccio di Emanuele Petrucci, il primo cittadino uscente, che ha deciso di ricandidarsi per guidare il Comune.

Alice Muri