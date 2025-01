"Accordo preliminare e vincolante"

Da Lorenzo Ponselè amministratore delegato del gruppo "Acema", società che opera nell’ambito della distribuzione di prodotti petroliferi e molto conosciuta in città, arriva una chiarimento dello stato attuale delle trattive con il gruppo Cristella perché "si tratta della sottoscrizione di un accordo preliminare, ancorché vincolante, per la cessione delle quote".

Da ricordare che questo accordo che deve essere ancora ratificato prevede il passaggio del 100% delle quote della società pesarese che ha chiuso il 2023 con 158 milioni di fatturato.

Da sottolineare che la famiglia Ponselè è titolare anche di due Burger King, uno a Pesaro e l’altro a Riccione, che non rientrano all’interno di questa operazione che riguarda solamente la società Acema spa. Il gruppo Cristella opera nello stesso settore di Acema con fatturati leggermete più alti: 220 milioni di euro.