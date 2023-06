Adsl a singhiozzo, monta la protesta "Pos fuori uso: i clienti se ne vanno"

di Sandro Franceschetti

Due paesi, San Michele al Fiume e San Filippo sul Cesano, entrambi nel comune di Mondavio ed entrambi collocati lungo la Ss 424, che insieme fanno più di 2mila abitanti, da oltre 10 giorni sono alle prese con il "funzionamento a singhiozzo della linea Adsl di Tim", con problemi che interessano non solo gli utenti privati, ma anche diversi negozi dislocati lungo questo vivace tratto di vallata. Fra questi c’è l’’Yilia Market’ di San Filippo, gestito da personale prevalentemente cinese, di cui fanno parte la signora Wang e Jacopo Wu, che raccontano: "E’ dal 15 giugno che la linea Adsl Tim alla quale sono collegati i nostri computer e il nostro dispositivo Pos per i pagamenti elettronici, funziona pochissime ore al giorno; un’ora sì e poi quattro o cinque consecutive no, creandoci molti problemi".

Sia nella gestione dell’attività, perché ormai tutti gli ordini e le verifiche sulla disponibilità e le caratteristiche di un determinato prodotto si effettuano via internet, sia, soprattutto, nel rapporto con i clienti, "perché 9 volte su 10 – riprendono Wang e Wu - il pos per i pagamenti con carte di credito e bancomat non ci consente di concludere l’operazione. E molta gente, che non ha nel portafogli contante a sufficienza se ne va senza comprare nulla, oppure riduce drasticamente i prodotti. Ormai sono quasi due settimane – aggiungono – che abbiamo dovuto mettere un cartello all’ingresso in cui avvertiamo che il ‘bancomat è fuori uso’. Col risultato che molti se ne vanno ancora prima di entrare".

"E’ un problema enorme - confermano Patrizio Frati e Sauro Borselli di San Michele al Fiume -. Noi l’Adsl Tim ce l’abbiamo in casa e possiamo confermare che dal 15 giugno non funziona quasi mai. Entrambi abbiamo fatto diverse segnalazioni al servizio clienti e all’inizio ci riferivano che il guasto era in fase di riparazione e che la linea sarebbe stata ripristinata entro breve tempo. Ma quando riprendeva era solo per poche ore. Poi, di nuovo, il nulla. Durante le nostre innumerevoli telefonate al servizio clienti e quelle effettuate da molti altri residenti della zona, qualche operatore ci ha persino detto che il problema era legato al modem, ma la situazione è ben diversa, perché è impossibile che vadano in tilt decine di questi dispositivi. E’ chiaro che il problema è più ampio e tutti noi, che paghiamo regolarmente il servizio, pretendiamo che venga ripristinato al più presto".