Ahmad ancora il re dei rimbalzi. Petrovic saluta i tifosi con 2 bombe

King 6 Non aveva voglia di palcoscenico perché in difesa è stato saltato come un birillo. Nel finale del match un po’ più presente e buoni i due liberi che hanno cementato il risultato. Ha chiuso con 6 su 9 da sotto e con 1 su 3 dalla distanza. Ha preso 7 rimbalzi.

Ahmad 6,5 Spesso in posizione di play, qualche forzatura qua e là per il campo, sicuramente non concentrato in difesa, ma ormai anche l’uomo che ha la posizione sotto i canestri perché ha portato a casa 9 rimbalzi. Ha 5 palle perse. Ha dato l’impressione di non non sentire l’odore della battaglia.

Parrillo 6,5 Poco in campo lo spallone andino (7 minuti) anche se aveva fato tutt’altro che male con 2 bombe messe a segno su altrettanti tentativi. Ma ci ha pensato... la schiena

Lombardi 5,5 Poco da raccontare sul lungo biancorosso anche perché non si è messo in luce: ha chiuso con 2 su 4 da sotto.

Zanotti 5,5 Anche per lui una comparsata in campo (6 minuti): ha tentato due tiri, uno da sotto ed uno dalla distanza, sbagliandoli.

Bucarelli 7 Non tanto per quello che ha fatto per 30 minuti, ma per quanto si è impegnato nel finale con 2 bombe importanti oltre a due liberi messi a segno. Ha giocato quando contava: chiude con 1 su 3 da sotto e 3 su 7 da fuori. Anche 5 buoni rimbalzi.

Imbrò 5,5 Tanto in campo ma senza tanta fortuna perché ha piegato i ferri: ha chiuso con 1 su 4 da sotto e 1 su 7 da fuori, in 30 minuti. La ciambella non è venuta col buco.

Petrovic 5,5 Il battesimo del campo e chiude con 2 su 3 dalla distamza.

De Laurentis 6 Fa la sua parte senza acuti e chiude con 4 su 6 da sotto.

Maretto 5,5 Tanto in campo. Meglio in difesa: chiude con 1 su 1 da sotto e 0 su 2 da fuori.

