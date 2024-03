‘Ali’: assemblea nazionale oggi e domani in città

Oggi e domani, Pesaro ospiterà l’assemblea nazionale di Ali, Autonomie Locali Italiane, l’associazione presieduta dal sindaco Matteo Ricci. "Comuni d’Europa" il titolo della ‘due giorni’. "Un appuntamento importante – spiegano gli organizzatori – dove sindaci e amministratori locali si incontreranno e discuteranno di città e di territori, ma anche un`occasione per confrontarsi col governo sui temi che sono al centro della discussione pubblica, che interessano lo stato socio-economico del Paese, e in particolare degli enti locali, e del dibattito politico in vista delle prossime elezioni europee: il Pnrr, l`Autonomia differenziata, la riforma del Tuel, l`Agenda 2030 e le politiche locali legate alla sostenibilità, alla tutela ambientale, allo sviluppo e alla produttività e competitività del nostro Paese. L’appuntamento è all’Hotel Charlie. Il programma di oggi prevede, dopo i saluti, la relazione di Ricci alle 11 e a mezzogiorno un intervento di Emma Bonino. Nel pomeriggio sarà la volta di Roberto Gualtieri, sindaco di Roma e del ministro Adolfo Urso. Poi due dibattiti, ai quali parteciperanno tra gli altri il sindaco di Barcellona Jaume Collboni Cuadrado e Antonio De Caro, presidente Anci e sindaco di Bari, finito al centro del caso delle presunte infiltrazioni mafiose nel consiglio comunale che potrebbero portarne allo scioglimento.