Altro che culle vuote. Più nascite a Vallefoglia

Non solo i 15mila abitanti superati. Vallefoglia si gode un altro traguardo, sempre in termini demografici. "Con una popolazione che oggi conta 15.053 residenti – annuncia il sindaco Palmiro Ucchielli –, Vallefoglia ha registrato nel 2024 anche un forte incremento delle nascite, con 84 nuovi nati rispetto ai 64 del 2023, segnando una crescita di 20 unità. Questo risultato è particolarmente rilevante – argomenta Ucchielli – considerando che va controcorrente rispetto al calo demografico che sta interessando molte altre aree d’Italia". Ucchielli attribuisce questo risultato al lavoro e alla dedizione della comunità di Vallefoglia. "L’amministrazione comunale – spiega – ha continuato a investire in servizi essenziali per i cittadini, mentre le aziende locali hanno incrementato le opportunità di lavoro ampliando le proprie attività. Anche i commercianti e le numerose associazioni di volontariato e sportive hanno dato un contributo importante, migliorando la qualità della vita e l’offerta di servizi per i residenti. L’insieme di questi fattori ha attratto molte giovani famiglie a trasferirsi a Vallefoglia, dove possono trovare un ambiente vivace e ben servito, con asili nido, scuole, impianti sportivi, una piscina comunale e molte altre strutture utili. Questo risultato, che vede un aumento dei nuovi nati, riempie il cuore di gioia – conclude il sindaco – A nome dell’amministrazione comunale, esprime quindi la sua gratitudine a tutta la comunità, agli imprenditori, ai commercianti e alle associazioni che, con il loro impegno e la loro operosità, contribuiscono a rendere Vallefoglia una città sempre più grande e accogliente".