"Ancora ispira la mia generazione"

La mostra organizzata dalla Fondazione Carifano su Osvaldo Licini si è realizzata grazie anche al supporto del Mart di Rovereto, presieduto da Vittorio Sgarbi. Il vicepresidente del Mart, l’artista Silvio Cattani, è anche uno dei protagonisti dell’apparato critico dell’evento, soprattutto con il suo intervento nel documentario che accompagnava il pubblico. "L’incidenza del lavoro di Licini nell’esperienza artistica di tanti autori dagli anni Settanta e anche contemporanei è molto forte – spiega l’artista Silvio Cattani –. Lui rappresenta una grande apertura verso la fantasia, ma anche con il collegamento con il paesaggio. Questo spiega perché Licini è un autore amato e ancora presente per molti".

Cattani, che in questo periodo come autore ha mostre in corso in Cina, a Singapore e Corea del Sud, sta facendo una riflessione proprio su Licini: "Voglio fare una serie di nuove opere che si intitoleranno “Con il bastone di Osvaldo“, perché nella sua casa natale di Monte Vidon Corrado ho visto nella sua camera da letto, i bastoni che usava per muoversi. Licini mi dà grande energia e penso già a una mostra con mie nuove opere: mi immagino di passeggiare con lui e rappresentare quello che vedo accanto a lui".commoventi icone liciniane.