Andrea cuore e sostanza, McDuffie protagonista, Mazzola rinato

McDuffie 7,5 Alcune forzature anche in momenti delicati, ma nel finale è stato uno dei protagonisti non solo per i canestri messi a segno ma anche per gli 8 rimbalzi presi. Chiude con 5 su 11 da 2 e 3 su 5 dalla distanza con 4 su 4 nei liberi. Ha giocato quando la gara contava.

Bamforth 5,5 In campo tanto ma il suo contributo sotto il profilo offensivo non è stato dei migliori: conclude il match con con 1 su 3 da sotto e 0 su da fuori.

Bluiett 4 Se c’era o non c’era non cambiava assolutamentre nulla nell’economia di questa partita. Sta in campo nel primo tempo poi il resto dello scontro lo vede dalla panca. Chiude con 1 su 2 da sotto e 1 su 3 da fuori.

Visconti 5,5 Se non altro per l’impegno e per la grinta. Messo in campo in un momento buio per i tiratori ci ha provato ma non gli è andata bene. Finisce con con 0 su 2 da tre.

Foreman 7 Inizia male anche perché Banchi gli oscura la visuale con Cordinier sopra. Un problemino non da poco. Tanto in panca per poi godersi gli ultimi 8 minuti dove dà il suo contributo alla vittoria. Finisce con con 3 su 8 da sotto e 1 su 8 da fuori con 3 su 4 nei liberi.

Ford 4 Da lasciare perdere. Ha rischiato di cadere in avanti in una partenza. Ha 0 su 1 da tre.

Tambone 7 Partita con tiri importanti e soprattutto importante in difesa. Non si è mai risparmiato. In campo nel finale da brividi: finisce con 0 su 1 da sotto e 2 su 5 da fuori.

Cinciarini 9 Pesarese nell’anima. Ha trascinato tutto e tutti. Rabbioso e convinto. Serve palla al pivot come pochi, in entrata o fa canestro o prende fallo. Poi con Bologna ha battuto dentro anche 2 bombe. A lui giustamente il tiro libero finale che ha fatto esplodere il palas. Tutto meritato.

Mazzola 8 Perché? Perché ha ha rimesso in piedi una difesa che faceva acqua da tutte le parti. Buono anche in fase di tiro con canestri importanti in momenti importanti. Chiude con 2 su 2 da sotto e 1 su 4 da fuori e ben 11 rimbalzi.

Totè 7 Buona gara tenendo conto di chi aveva davanti. S’è perso il gran finale per un fallo d’impeto. Chiude con 4 su 5 da sotto e 8 rimbalzi.

m.g.