Anziano trovato morto nel bordo di un fossato. Si era perso di notte

Anziano trovato morto al bordo di un fossato a Pergola, nella frazione Monterolo. E’ quanto accaduto ieri mattina intorno alle 8. L’uomo, Franco Mancinelli, 95 anni, si sarebbe allontanato durante la notte dalla sua abitazione. E’ probabile che abbia perso l’orientamento prima di cadere e, complice le temperature molto basse della notte, si è accasciato, ha perso conoscenza e non è riuscito né a chiedere aiuto né a rialzarsi.

Il corpo senza vita dell’uomo è stato trovato, la mattina seguente, da alcuni passanti che hanno immediatamente allertato i sanitari del 118. Purtroppo, all’arrivo dei soccorsi, per l’anziano non c’era più nulla da fare e i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Pergola che stanno hanno effettuato i rilievi per identificare l’identità dell’uomo e accertare le cause del decesso. L’intera comunità di Pergola ha appreso con dolore la notizia del ritrovamento del corpo senza vita dell’uomo, residente del posto. Nelle prossime ore, non appena arriverà il nulla osta della procura, verrà resa nota la data in cui verranno celebrati i funerali.