"Asfalto brutto: e se la ruota è giù..."

"Ultimamente non abbiamo molti clienti che si rivolgono a noi per sistemare le loro biciclette perché sono incappati nelle buche in città – dice Stefano Giommi, titolare della Cicli Alimino di via Cavour – ma qualcuno si rivolge a noi perché passando in centro storico va a finire con le loro bici nelle fessure dei tombini o si imbattono in qualche sampietrino fuori posto. Ma oltre alle condizioni dell’asfalto, che incide, tra le cause di alcuni danni sulle biciclette ci sono anche le condizioni in cui i clienti la tengono: questo perché se per caso si gira con le gomme sgonfie è più probabile che prendendo una buca o un sampietrino poi possano causarsi dei guasti che devono essere inevitabilmente sistemati".