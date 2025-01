Associazioni di categoria: bene far girare l’economia. Già convocato per il 3 febbraio il tavolo tecnico

Sorpresa tra gli operatori del settore per non essere stati chiamati ad esprimere la loro opinione sul nuovo piano di sviluppo turistico, prima della sua presentazione alla stampa, avvenuta ieri mattina. "Un esecutivo bulgaro" commentava, ieri, qualcuno ironicamente, ma l’amministrazione comunale ha già convocato per lunedì 3 febbraio il tavolo economico. "Siamo favorevoli – afferma Federica Romiti, responsabile della Cna Fano – a tutto ciò che contribuisce al rilancio dell’economia, allo sviluppo e alla ricchezza del territorio". Sulla stessa linea la presidente di Confcommercio Fano, Barbara Marcolini (foto): "E’ certamente importante far girare l’economia turistica ed imprenditoriale, fondamentale per attirare investitori. La città ha bisogno di correre e trasformarsi altrimenti rischia di rimanere indietro rispetto alle altre realtà concorrenti".

"Le strutture ricettive vanno riqualificate – conferma Matteo Radicchi, direttore di Confesercenti Fano – così come vanno mantenuti i posti letto. Importante è anche il bando regionale per la riqualificazione delle strutture alberghiere, a patto che aumentino la loro attrattività arrivando a 3 stelle superior: bene se la politica comunale e regionale procedono di pari passo. Fano ha bisogno di strutture con una maggiore capacità di accoglienza, altrimenti risulta difficile perfino trovare posto in un unico albergo per 100 studenti. Tra l’altro le strutture alberghiere chiuse e non riqualificate non sono una buona pubblicità per la città. Riconosciamo la buona volontà di questa amministrazione, ma ricordiamo che per attrarre investitori è anche importante destagionalizzare, avere le infrastrutture (aeroporto), una viabilità adeguata e eventi nazionali e internazionali". Operatori e associazioni di categoria sono in attesa di conoscere nel dettaglio la proposta dell’amministrazione comunale, come conferma anche Oasi Confartigianato. "Non lasceremo mai – ribadisce l’assessore al Turismo, Alberto Santorelli – la pistola alla tempia del turismo cittadino rappresentata dall’attuale possibilità di trasformare gli alberghi in appartamenti, dopo 5 anni dalla cessazione dell’attività, con la conseguente perdita di posti letto".

Anna Marchetti