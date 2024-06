"Assumiamo 30 medici". L’Ast a caccia di rinforzi

"Oltre trenta medici in arrivo all’Ast di Pesaro Urbino che andranno a coprire le carenze nei diversi reparti". Lo assicura l’azienda sanitaria territoriale con una nota.

"Dal pronto soccorso, all’oculistica, dagli anestesisti agli psichiatri – spiega il direttore generale Ast Pesaro-Urbino Alberto Carelli – come promesso dai primi incontri avuti nel corso delle scorse settimane con i direttori delle diverse unità operative, ho voluto dare un forte impulso alle assunzioni. Nel giro di questo mese oltre trenta medici verranno presi dalle graduatorie dei vari concorsi banditi dall’Ast per coprire le carenze di organico dei vari reparti. Avanti anche con l’assunzione degli infermieri che per ora contano otto nuovi operatori".

In particolare otto dirigenti medici per la Medicina d’Urgenza (due assunti a tempo indeterminato e stabilizzati, 3 specializzandi e 3 contratti di collaborazione professionale); sei medici Anestesia e Rianimazione; quattro dirigenti medici nella disciplina di Oftalmologia (oculista); per il reparto di Cardiologia verranno assunti cinque medici entro l’anno. Inoltre in partenza le lettere per l’assunzione di almeno otto psichiatri, mentre per la Medicina Interna sono partite le comunicazioni per il reclutamento di otto medici distribuiti presso le quattro strutture ospedaliere. "Inoltre – aggiunge – si terranno nel mese di giugno i concorsi per la selezione di due radiologi e quattro pediatri, mentre, sono state avviate le procedure per coprire due posti per dirigenti medici per l’ortopedia, gastroenterologia e tecnici di laboratorio biomedico. Un lavoro importante che contribuirà a colmare un primo deficit di personale e che darà respiro agli operatori sanitari dando risposte sempre più di qualità ai cittadini. Un’accelerazione importante per le assunzioni che contribuirà dunque anche all’abbattimento delle liste di attesa per le prestazioni ambulatoriali e quelle relative ai ricoveri".

Buone notizie, insomma, su questo fronte. Le cattive notizie continuano invece ad arrivare dal Cup telefonico: dopo il completo stop di qualche settimana fa, adesso il servizio è ripartito ma i problemi non mancano. Come al solito, è proprio il caso di dire.