Atteso boom di turisti per “Raffaello Gravel“

Sport, benessere, enogastronomia, turismo, musica e attività outdoor racchiusi in due giornate, a partire dalla Fortezza Albornoz per poi spostarsi, in movimento, attraverso un territorio che offre bellezze paesaggistiche e artistico-culturali. È la Raffaello Gravel, evento ciclistico non agonistico organizzato dall’Asd Cicloducale di Urbino, che tornerà per la terza edizione sabato e domenica, facendo base proprio al Parco della Resistenza. Sulle gravel (bici da asfalto e sterrato), sulle mountain bike e, in alcuni casi, sulle e-bike, centinaia di persone scopriranno l’entroterra, affrontandone le alture. A dare il via, domani alle 7.30, sarà la novità “Raffaello trail“, percorso adatto a chi cerca sfide estreme: "È lungo 239 chilometri e ha 6.600 metri di dislivello complessivo – spiega Gian Franco Fedrigucci, presidente della Cicloducale –. I partecipanti dovranno rientrare entro le 16 della domenica e ne abbiamo già una ventina, numero che ci gratifica, essendo la prima edizione. Affronteranno i monti Nerone, Petrano e Catria, oltre al Furlo, timbrando il passaggio in ciascuno di questi luoghi: al Rifugio Corsini, al ristorante il Grillo parlante, al Rifugio Cotaline e al bar Il Nido. Il percorso comprenderà anche vari borghi, consentendo di visitare luoghi come Palazzo Ubaldini, Castello Brancaleoni, Fonte Avellana e Rocca di Frontone".

Altre iniziative in programma sabato sono l’esposizione di prodotti enogastronomici, in collaborazione con Distretto bio Terre marchigiane, e tecnici per le bici, oltre l’apertura del villaggio sportivo Decathlon per bambini: tutti e tre saranno attivi anche domenica. Alle 17, con registrazione dalle 16 in piazzale Roma, #coloralavita Raffaello edition, una corsa durante cui i partecipanti si lanceranno addosso polveri colorate non tossiche, realizzata insieme ad Avis. Tornando in Fortezza, alle 19 ci sarà il concerto degli Stranivari, in zona bar, seguito dalla proiezione di Italia-Albania degli Europei di calcio. "Domenica, alle 8, partiranno i tre percorsi della Gravel: il "family" di 38 chilometri, il "corto" di 69 e il "lungo" di 107, andando alla scoperta dei monti Pietralata e Paganuccio – prosegue Fedrigucci –. La corsa si svolgerà per buona parte su strade sterrate o secondarie, ma i partecipanti dovranno comunque rispettare il codice della strada. C’è anche una novità: ogni ciclista sarà tracciato tramite un’app e su un megaschermo alla Fortezza potremo seguirne la posizione. Le iscrizioni sono aperte, ma ci si potrà registrare anche in loco. Finita la Gravel, ci metteremo al lavoro per l’arrivo della 4a tappa del Giro d’Italia Women, organizzato dal Gruppo Rcs, il 10 luglio, e per riportare a Urbino la Straducale in forma innovativa, stavolta non agonistica. Speriamo di riuscirci già dal prossimo anno".

Nicola Petricca