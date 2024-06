Baldelli: "8,6 milioni per diga a Mercatale"

"La siccità in diverse parti d’Italia si sta dimostrando una vera piaga anche in questo inizio d’estate, ma il governo ha approvato due progetti per le Marche con uno stanziamento totale di 31 milioni e 314mila euro – lo comunica il deputato di Fratelli d’Italia Antonio Baldelli –. Un altro risultato virtuoso della filiera istituzionale che va dal presidente del consiglio Giorgia Meloni al presidente della regione Francesco Acquaroli passando per noi parlamentari. Si tratta del recupero e la messa in sicurezza dell’acquedotto da Tavernelle fino a Fano e Pesaro, con la riqualificazione della dorsale acquedottistica per la sicurezza del servizio idrico, finanziati per 22,6 milioni di euro. Altro intervento di 8,6 milioni di euro sulla diga del lago Mercatale per la pulizia e l’incremento della capacità dell’invaso per garantire più acqua per l’irrigazione e nella eventualità anche per quella potabile".

