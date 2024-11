Banda in festa tutto il giorno

Oggi grande festa del Corpo Bandistico Città di Cagli per la patrona dei musicisti santa Cecilia. Una tradizione che si ripete da decenni e che vede sfilare la Banda per le vie di Cagli nell’intera giornata rallegrando tutti con brani musicali. Il programma prevede una messa alle ore 8 a san Pietro alla presenza di tutti i componenti della Banda cittadini e simpatizzanti. Alla fine della cerimonia la Banda inizierà la tradizionale sfilata con tante musiche e marcette per le vie cittadine. Sono previste soste presso le varie sedi istituzionali dalle caserme dei Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polstrada oltre davanti al nosocomio “Celli“. In tarda mattinata una lunga sosta in piazza Matteotti di fronte al Palazzo Comunale.

Mario Carnali