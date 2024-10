Bartolomei in Forza Italia. La sua ex lista prende le distanze

."Il coordinamento di ‘PeSarò Giovani’ esprime il sentito disappunto nonché la contestuale presa di distanza nei confronti della scelta politica del consigliere Antonio Bartolomei di entrare in Forza Italia". Sono queste le parole con cui la lista dei giovani che si erano candidati a sostegno di Marco Lanzi mette nel mirino il passaggio di Bartolomei al partito guidato da Antonio Tajani, ufficializzato la scorsa settimana: Forza Italia con questo ingresso, dopo quello di Giovanni Dallasta, ha ottenuto il terzo consigliere diventanto la seconda forza d’opposizione e la terza per numero di eletti di tutto il consiglio comunale.

Bartolomei, con le sue 90 preferenze era stato l’unico eletto della lista "PeSarò", una delle sorprese delle ultime elezioni comunali con il suo ottimo 4,1%. Ma dopo pochi mesi, qualcosa è cambiato, almeno da parte di Bartolomei. "Con la nostra candidatura alle scorse elezioni comunali – si legge nella nota del coordinamento della lista – abbiamo voluto portare a Pesaro una proposta politica nuova, apartitica e mossa esclusivamente dalla passione per la città e dal senso di responsabilità nei confronti dei nostri coetanei. Valori e posizioni a cui Bartolomei è venuto meno, al punto da non averci nemmeno comunicato preventivamente la sua scelta di aderire al partito. In questo modo il consigliere non solo ha disatteso la fiducia

dei propri colleghi di lista, ma riteniamo che abbia soprattutto disatteso la parola data ai suoi elettori. Siamo oltremodo perplessi relativamente alle sue recenti dichiarazioni “Io sono nato e morirò berlusconiano”, posizione incompatibile con il presupposto civico che la nostra lista si è impegnata a perseguire e di cui Bartolomei si è sempre detto, opportunisticamente, ambasciatore. Siamo consapevoli che dinamiche del genere siano all’ordine del giorno, ma poiché crediamo ancora in una politica diversa e autentica, vogliamo ribadire la nostra ferma posizione e rendere noto come le mosse di Bartolomei abbiano gettato l’intera lista nell’imbarazzo. ‘Pesarò Giovani’ – la conclusione – continuerà a fornire il proprio appoggio a Marco Lanzi e al suo

progetto politico, lavorando affinché a Pesaro possa trovare spazio una rappresentanza fedele ai giovani e alle loro vicissitudini".