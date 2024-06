Baseball Filippo Baldassarri vince il torneo della High School

Da oltre oceano arrivano belle notizie per lo sport pesarese. Il 17enne Filippo Baldassarri, lanciatore destro del Baseball Club Pesaro, ha appena vinto con la sua squadra americana, la North Broward Preparatory School, il Campionato High School della Florida. Nella splendida cornice dell’Hammond Stadium a Fort Myers, gli Eagles, questo il nome della squadra, hanno battuto in semifinale i padroni di casa del Bishop Verot 4 a 1 ed, in finale, il Westminster Christian per 5 a 4 in una gara da sconsigliare ai deboli di cuore. Per Filippo si corona un’ottima stagione che lo ha visto protagonista nelle file degli Eagles con numerose apparizioni sul monte di lancio. Nelle sue ultime tre presenze (due da partente ed una da rilevo) ha collezionato due vittorie con un pgl di 1.68 con 9K in 9 riprese lanciate. La squadra ha ottenuto un impressionante ruolino di marcia per la stagione 2024 con 28 partite vinte su 31 disputate.

b.t.