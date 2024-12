Bel colpo a Padova per la Fiorini Pesaro:: "Atteggiamento giusto"

Una bella domenica per la Fiorini Pesaro Rugby. La prima squadra, sul campo di Patavium, conquista la seconda vittoria consecutiva, prima di stagione in trasferta, per 26-31. Al Teknowool Rugby Park, per il campionato regionale di serie C, vittoria rotonda per il secondo XV giallorosso con Ascoli (59-8). Vittoria anche per la formazione under18 pesarese che a Perugia ha battuto i padroni di casa per 13-15.

Nella 6ª giornata di andata del campionato di serie A la Fiorini agguanta la terza vittoria di stagione, e guadagna 5 punti sul campo del Patavium Rugby salendo al 5° gradino della classifica. "Ci aspettavamo una partita dura, Patavium è una buona squadra e aveva dalla sua il campo, ma siamo stati determinati fino in fondo". Commenta così a fine partita il coach della Fiorini Pesaro Rugby, Marcelo Martino. "Non siamo entrati in campo nel migliore dei modi ma poi, piano piano siamo riusciti a metterli in difficoltà e a portarci in vantaggio. Nel secondo tempo abbiamo commesso troppi falli e siamo stati puniti, ma siamo stati bravi a riprendere in mano il gioco e non lasciarci andare".