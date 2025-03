Belli e impossibili da vivere: "I nostri paesi in agonia"

Si potrebbe definire "desertificazione dei servizi", paesi belli ma impossibili da vivere dove tutto chiude e uffici, negozi, scuole e medici si allontanano sempre di più. Tempo e chilometri per trovare uno sportello bancario o un medico di famiglia, un calvario per gli abitanti dei piccoli centri con una popolazione sempre più anziana. Il rischio è di ridursi a paesi dormitorio o, peggio, cedere il passo a quello spopolamento tanto temuto e mai contrastato nel concreto. Borgo Pace è l’unico comune della regione definito ultraperiferico, cioè distante più di 67 minuti dal più vicino polo di servizi: "Nelle basi del diritto ci sono popolazione, territorio e governo - spiega la sindaca Romina Pierantoni - ma non sempre si da il giusto valore alle parole. Impariamo a non considerare i comuni in base a quanti cittadini hanno ma in base all’estensione del territorio. Borgo Pace ha 560 abitanti e 56 chilometri quadrati di territorio. Chi rimane a vivere qui nonostante la situazione dei servizi è un eroe, siamo quasi rassegnati a non avere considerazione: per questo c’è molto volontariato che sopperisce alla carenza di servizi alla persona".

Da sindaco è una battaglia contro i mulini a vento: "Tutti i servizi sono lontani e non parliamo della sanità: qui i tempi di soccorso previsti per legge non ci sono. Potrebbe prenderci lo scoramento ma continuiamo a lottare: io, come tanti altri, vivo a Borgo Pace per scelta non per disperazione. Bisogna capire che le zone interne non sono situazione a sé stanti rispetto ai grandi centri e servono politiche specifiche: purtroppo però chi governa invece che al bene dell’Italia guarda alle elezioni e da noi i voti sono pochi. Se non ho scuola e i servizi sono tutti lontani come posso combattere lo spopolamento? Abbiamo negozi che sono servizi alla comunità prima che imprese economiche, perché nessuno lo riconosce? L’unica cosa che vorrebbero portare qui sono le pale eoliche alte 200 metri ma quelle non ci interessano".

Anche Giuseppe Paolini, sindaco di Isola del Piano, analizza la situazione: "L’entroterra non può essere abbandonato, servono politiche territoriali come quelle di Poste Italiane. Io personalmente quando la banca ha chiuso il suo sportello a Isola ho spostato il mio conto in un altro istituto più attento al territorio. La verità è che la società e la politica devono tutelare e non accorpare, chiudere, sintetizzare. Come possiamo chiedere ai giovani di tornare se stanno facendo un deserto? Banca, scuola, sanità: dobbiamo imparare a vedere un po’ più in là, come fanno i nostri contadini". Sul tema Paolini lancia due idee: "Le botteghe di paese pagano più tasse di Amazon ma svolgono un servizio sociale essenziale. Si dovrebbe pensare a una fiscalità agevolata e prestiti a tasso più basso. Poi credo che dovremo dare le aree demaniali da gestire ai giovani, che diventino custodi in cambio di un compenso economico, dandogli la possibilità di vivere del loro lavoro. Anche questo è custodia del territorio".