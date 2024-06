Biancani a tutto campo: "Grandi opere, certo. Ma in cima alle priorità anche le manutenzioni"

"Pesaro Capitale, sempre". Per Andrea Biancani, candidato a sindaco della coalizione di centrosinistra, la prima sfida, qualora dovesse vincere, sarà "portare a compimento i tanti progetti, nati grazie ai finanziamenti conquistati per la Capitale della Cultura 2024, affinché Pesaro resti un riferimento nazionale per cultura e turismo". E’ scritto nel programma elettorale di cui pubblichiamo ampi stralci.

La priorità

"Le grandi opere saranno per la cultura, per l’attrattiva del centro storico; al servizio delle famiglie che necessitano di un alleato nella lotta al disagio abitativo e dei giovani a cui renderemo più accessibile l’attività sportiva (Pesarello, la città del calcio a Villa Fastiggi; nuovo impianto al Parco della Pace e la nuova pista di ciclorotellistica alla Torraccia). Non dimenticheremo le nuove generazioni: tre nuove scuole in tre quartieri diversi caratterizzeranno la legislatura. Negli ultimi anni Pesaro è riuscita a intercettare oltre 2 miliardi di contributi a fondo perduto (per la maggior parte collegati al Pnrr), destinati a investimenti pubblici. Tra le opere finanziate e avviate, per la parte acquistata dal Comune alla Regione, completeremo il San Benedetto. L’ex manicomio sarà destinato a fasce sociali particolari: giovani coppie, famiglie con disabili, anziani a basso reddito per affrontare insieme il disagio abitativo. Il tema della casa verrà affrontato con il recupero e la nuova disponibilità di alloggi ricavati dai propri beni (via delle Vetrerie; Roncaglia; Santa Marina; Fiorenzuola; Borgo Santa Maria). E’ tra le grandi opere la riqualificazione del San Domenico (ex mercato delle rbe) destinato ad implementare la presenza dei corsi universitari a Pesaro. Questo recupero servirà anche a stimolare l’attrattiva del centro storico poiché ospiterà, al piano terra, un polo agroalimentare con i prodotti del territorio. La stessa filosofia riguarderà la ristrutturazione di Palazzo Ricci, cuore della “cittadella della musica“: il complesso avrà al suo interno anche residenze per artisti. Sul piano culturale saranno almeno due le azioni in grado di agire da volano anche per la promozione turistica. Tra queste la valorizzazione di Rocca Costanza e degli straordinari mosaici del Duomo. Insieme alla Diocesi mi impegno a rendere pienamente visibili entrambi i mosaici del Duomo, trovando una nuova collocazione al mosaico superiore. Per Rocca Costanza garantiremo la fruibilità pubblica del fossato, del cortile interno e degli Archivi di Stato.

Pesaro dei Quartieri

"La seconda sfida è sostenere tutti i Quartieri e i borghi, ascoltandone le istanze per programmare insieme interventi e servizi mirati alle esigenze di ogni parte della città e pianificare manutenzioni più diffuse per la concreta riqualificazione degli spazi pubblici. Proseguiremo con il “Bilancio partecipativo”, ma individueremo risorse specifiche in base alle richieste.

Sicurezza e manutenzione

"Pesaro sarà bella e sicura con una manutenzione continua e lungimirante. Potenzieremo il Centro operativo comunale, senza escludere l’impiego di imprese esterne, per assolvere alla cura del patrimonio pubblico. Sarà prioritario tenere in ordine asfalti, marciapiedi e parchi pubblici per rendere la città più sicura e accessibile. La zona compresa tra la stazione e il Parco Miralfiore sarà rivoluzionata per via di interventi mirati ad aumentare la sicurezza e la logistica: parallelamente al restyling della stazione, i pesaresi avranno un collegamento ciclabile con il quartiere di Torraccia; i due parcheggi dietro alla stazione saranno rinnovati nella pavimentazione, nell’illuminazione e nella videosorveglianza. Stesso recupero funzionale è previsto per l’area di via dell’Acquedotto".

Pesaro green

"La difesa dell’ambiente sarà centrale. Vorremmo una città più verde, fresca e vivibile: aumenteremo il numero degli alberi e investiremo in edifici più efficienti dal punto di vista energetico e della sicurezza sismica. Pesaro dovrà essere sempre più un riferimento provinciale per la gestione delle risorse idriche e lo smaltimento dei rifiuti: si tratta di scelte strategiche non più rimandabili. Presteremo attenzione all’efficienza dei trasporti per indirizzare le scelte verso una reale sostenibilità. Ripeteremo azioni di tutela come è stata la creazione del giardino delle Dune, all’altezza della spiaggia libera sottomonte, realizzato grazie ad una legge regionale di cui sono stato promotore".

Pesaro dei diritti

"E’ fondamentale garantire i diritti del cittadino sul fronte sociale e della sanità pubblica. Da sempre la nostra città è un modello per le politiche sociali e per le famiglie: continueremo su questa strada, riservando attenzione particolare alle persone più fragili e bisognose. Investiremo sui giovani offrendo loro opportunità di crescita a partire dai nidi all’università, senza dimenticare l’importanza dello sport. Grazie all’esperienza fatta in Regione presiederemo il settore della sanità ospedaliera e territoriale in una prospettiva organica che sappia realmente rispondere alle esigenze dei cittadini. Implementeremo i posti nei nidi (0-3 anni) andando a rimodulare la disponibilità nelle scuole dell’infanzia".

Pesaro solidale

"Tutte le associazioni di volontariato, a partire dalla Protezione Civile, sono, per me, un patrimonio della città, da custodire e sostenere: spesso con la loro generosità, al fianco del Comune, consentono di dare risposte e aiuti concreti alle persone".

Pesaro Smart

"Saremo al fianco di imprese, professionisti e agricoltori e in generale, del mondo del lavoro, con attenzione particolare ai giovani. Garantiremo vicinanza, procedure più snelle, semplici e veloci, valorizzando e rafforzando gli Uffici comunali per fornire risposte certe e tempestive".

Il porto

"Tra gli interventi a favore dell’economia il Porto è nevralgico: sarà importante consolidare un confronto con l’autorità portuale e la Regione per definire il nuovo Prg portuale riuscendo di conseguenza a sbloccare gli oltre 13milioni di euro per il dragaggio, la cassa di colmata e la variante utile a trasformare in turistica la nuova darsena".