Bicchiere in faccia alla rivale in amore: il pm chiede 10 mesi di reclusione

Non sopportava che lui stesse con quella ragazza. Così quando li ha visti insieme allo Sherazade di Montecchio, lei ha cominciato a infastidirli. Ma la rivale non è stata buona. E all’ennesima frecciata, ha afferrato un bicchiere e glielo ha tirato in faccia. Risultato: 15 giorni di prognosi per la donna-bersaglio, mentre la lanciatrice è finita a processo per lesioni insieme con il compagno. Ieri, la vittima, una 35enne di origini marocchine, ha ribadito la sua versione, non ha però riconosciuto l’imputata nel book fotografico, e ha ritirato la querela. Ha detto anche di aver cambiato città e vita e di non andare più in locali frequentati da "arabi". Il pm ha chiesto la condanna a 10 mesi di reclusione per la lanciatrice e l’assoluzione per l’imputato. Per dei testimoni la vittima era ubriaca. L’imputata nega ogni addebito. e. ros.