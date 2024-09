Bolli auto, monta la rabbia : "Assurdo farci venire fino a qui". E c’è chi ha pensato a una truffa

Pesaro, 30 agosto 2024 – È continuo il via vai di persone di fronte agli uffici della Post & Service Group di Campanara. Migliaia sono infatti i pesaresi che nelle scorse settimane hanno ricevuto un avviso per ritirare una raccomandata che giaceva negli uffici di questa società privata, fino ad ora sconosciuta ai più, alla quale la Regione Marche ha appaltato il servizio di recapito di una comunicazione relativa ai bolli auto non pagati. Un avviso che però non specificava l’indirizzo a cui bisognava rivolgersi per il ritiro, per cui tanti cittadini hanno iniziato a contattare telefonicamente la società, con sede in provincia di Bari, al quale rispondeva però soltanto una voce automatica. Un "rebus" che ha messo in difficoltà tantissimi cittadini, che, recuperato a fatica l’indirizzo dove poter ritirare la raccomandata, tra email e telefonate, si sono trovati di fronte ad un’altra amara scoperta: gli uffici della Post & Service Group si trovano in una zona non proprio agevole da raggiungere, come dicono all’unisono le persone che si sono presentate nella sede di strada Campanara 3/1.

"E’ assurdo che per ritirare una raccomandata sia necessario arrivare fino a qui – dice Patrizia –. Ci sono gli uffici postali dislocati in tutta la città che sono molto più comodi. Io abito alla Tombaccia, per me arrivare fin qui è scomodo, tanto che anche ieri sono venuta a vedere dove erano gli uffici, così da non sbagliare. Mi metto nei panni delle persone più anziane che non so come faranno a raggiungere questa sede". Anche Cinzia, che mostra l’avviso dove mancano tutte le informazioni necessarie per il ritiro, è d’accordo: "E’ allucinante – dice – per trovare la sede ci ho messo non so quanto e al telefono non risponde nessuno. Sono anche andata al Team Posta di via Urbania, pensando fosse quella la società dove ritirare la raccomandata. Loro stessi hanno dovuto mettere un cartello affisso nella porta per dire che non sono loro gli interessati, a causa della tanta gente che li contatta".

Hanno pensato invece alla truffa Chiara e Luca: "Abbiamo cercato un po’ su internet per evitare di incappare in qualche trappola. Prima abbiamo provato a contattare il numero di Bari, ma non ci ha risposto nessuno". E’ andata meglio invece a Silvia e Tommaso, che hanno ricevuto l’avviso di giacenza della raccomandata con indicato l’indirizzo dove ritirare.

Questo perché, come spiega Luigi Orlando, responsabile del controllo qualità della Post & Service Group, dopo il 19 agosto sono state inviate le comunicazioni corrette: "Purtroppo c’è stato un disallineamento informatico – spiega Orlando, che è stato inviato proprio qui a Pesaro dalla società barese per gestire questa situazione – sappiamo di aver creato disagi e ci scusiamo per questo. Abbiamo anche informato le forze dell’ordine per questo disguido e abbiamo ricevuto da parte loro massima collaborazione. La cosa importante è che le persone sappiano che non si tratta di una truffa. Qui abbiamo circa 300 ritiri al giorno, noi ci occupiamo della distribuzione della comunicazione, ma ovviamente non siamo responsabili del contenuto, per questo chiediamo alle persone di avere pazienza. Abbiamo anche preso una persona addetta alla sicurezza per evitare qualsiasi disagio e dare informazioni utili a chi arriva qui".