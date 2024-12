Borse di studio del Legato Albani

Tre nuove borse di studio per gli studenti meritevoli. A stanziarle è il legato Albani di Urbino. Tra i requisiti per ottenere il contributo per la retta universitaria l’aver conseguito il diploma di maturità in un qualsiasi istituto superiore statale o riconosciuto. I candidati dovranno avere la residenza nel Comune di Urbino (sono esclusi i domiciliati in Urbino); la maturità dovrà essere conseguita con una votazione non inferiore a 85/100 e iscrizione ad un corso di studio dell’Università di Urbino per l’anno 2024/2025.

"Qualora non pervengano domande che abbiano tutti i suddetti requisiti si valuteranno anche le richieste di studenti universitari meritevoli che siano, per l’anno accademico 2024/2025, immatricolati e regolarmente iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di UniUrb", si legge nel bando di UniUrb. Le domande dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2024 e redatte in carta semplice sull’apposito modello disponibile presso l’Ufficio del Legato Albani e sul sito: www.legatoalbani.it, con allegate la fotocopia di un documento di riconoscimento, l’autocertificazione del diploma conseguito nell’anno scolastico 2023/2024 con indicazione della votazione riportata e della immatricolazione a UniUrb. Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio dell’amministrazione del Legato Albani dal lunedì al venerdì dalle 8 alle ore 13 o telefonando al numero 0722 329971.

Inoltre, il Legato Albani, informa che si riserva di procedere ad ogni tipo di controllo previsto dalla norma sulle dichiarazioni rese dagli interessati. Il bando è stato pubblicato nel sito del Legato Albani (www.legatoalbani.it/bando-borse-di-studio-2024/), nel sito del Comune di Urbino (www.comune.urbino.pu.it/amministrazione/bandi-avvisi-e-concorsi/concorsi-e-bandi-di-altri-enti-pubblici/news/assegnazione-borse-di-studio-a-studenti-meritevoli-as-2023-24-oppure-a-studenti-universitari-meritevoli-aa-2024-25) e anche nel sito dell’Università di Urbino.

fra. pier.