Buche, piove sul bagnato. Strade colabrodo. E il Comune inizia gli asfalti d’autunno

Le piogge dei giorni scorsi non hanno certo "dato una mano" alle condizioni già precarie del manto stradale di alcune vie della città, dove già da tempo imperversano buche ed avvallamenti. Tanto che, soprattutto nelle strade a più alta percorrenza, come il tratto della Statale Adriatica che va dall’imbocco di Soria fino a Santa Maria delle Fabrecce o come in via Gagarin, auto e scooter sono costretti a sobbalzare lungo la via o si ritrovano a fare slalom tra una buca ed un’altra. E non sono certo gli unici tratti, perché basta fare un giro a Pantano per accorgersi che le strade del quartiere presentano diversi problemi, a cominciare da via Giolitti, via Rossi, via Lanza, via Salandra, ma anche vie secondarie come via Faggi o via Turati, per non parlare dell’annoso problema di via Mancini, dove oltre alle buche da sempre le radici degli alberi che danneggiano l’asfalto, la fanno da padrone.

Se percorrendo la Statale Adriatica si scende a Vismara, la situazione non cambia: percorrendo via Chienti, via Basento e via Velino, bisogna prestare attenzione per non centrare delle grandi buche che si sono formate nell’asfalto. E purtroppo, in seguito al maltempo, si sono aperte crepe anche nel manto stradale della strada Interquartieri, una delle arterie principali della città. Quello della manutenzione delle strade non è solo un problema legato alle piogge, ma una questione che viene da lontano, tanto che l’attuale amministrazione comunale ha varato un nuovo piano asfaltature. "Si tratta di un investimento di oltre 600mila euro – spiega l’assessora alla Manutenzione, Mila Della Dora – e i lavori partiranno da metà ottobre per terminare entro la fine dell’anno. Ad essere interessate saranno Via Fontesecco, nel tratto tra Villa Fastiggi e Villa Ceccolini; via Milano, dal sottopasso fino a via Recanati; via Gagarin, Strada del Foglia e la rotatoria di San Lorenzino, all’altezza dell’Obi. Abbiamo invece appena concluso il rifacimento del manto stradale in via Bonini". E aggiunge: "Abbiamo inoltre avviato un confronto con i quartieri per capire le priorità sulle manutenzioni da effettuare, tanto che nella prossima primavera partiranno nuovi interventi. Questa estate, con un investimento di ulteriori 400 mila euro, abbiamo invece sistemato Strada Fornace Mancini, via Corridoni, via Albertini e Strada Angelo Custode, così come Strada Blilla e via Molini a Villa Betti. Siamo inoltre intervenuti anche sui marciapiedi di via Milazzo, via Fratelli Bandiera e viale della Vittoria".

Dal 2020 è inoltre attivo il servizio effettuato dagli operatori della Mobility Pro, che attraverso l’app Buca, sviluppata con la collaborazione dell’amministrazione comunale, intervengono per coprire le buche segnalate dai cittadini proprio tramite l’app. Un servizio che ha visto da inizio anno 1871 segnalazioni riguardanti la manutenzione stradale: "Circa un quarto di queste – aggiunge Della Dora – non sono di pertinenza del Comune ma riguardano i ripristini che devono effettuare operatori terzi, come ad esempio quelli della telefonia, che fanno lavori per installare la fibra. Abbiamo infatti richiesto a Tim di ripristinare definitivamente la strada per alcuni interventi effettuati. Si partirà da metà ottobre da Muraglia, in particolare da via Tumiati e via Ferraris".