Buone letture d’autunno: quattro parole con gli autori

"Una rassegna autunnale di confronti con gli autori, per tornare a incontrare i lettori nei luoghi dei libri". Da questa idea è iniziato il proposito di Antonino Di Gregorio, organizzatore della esplorazione letteraria prevista a Pesaro, in quattro date, dal 10 novembre al 9 dicembre, in altrettanti luoghi, tra carte, parole e pensiero. Secondo la mappa due incontri saranno in biblioteca, alla San Giovanni di via Passeri,102 e altri due in libreria, alla Campus Mondadori Bookstore, via Rossini 33.

La bussola è fornita da Di Gregorio il quale spiega di aver cercato "scrittrici che danno voce ad un nuovo linguaggio femminile" e "uno scienziato che ci racconta in modo semplice dove potrà arrivare l’intervento dell’ Intelligenza Artificiale nel futuro prossimo". Per muovere la curiosità e stimolare il gusto dell’attesa il ritmo sarà cadenzato: "un incontro a settimana – dice Di Gregorio – per un mese di letture, narrativa, thriller e un saggio che si legge come se fosse un romanzo".

Si comincia domenica 10 novembre alle 17.15 in Biblioteca San Giovanni con l’esordiente, Claudia Lanteri, autrice de “L’isola e il tempo“ per Einaudi.

Il secondo appuntamento sarà lunedì 18 novembre alle 18,30 in libreria alla Campus Mondadori Bookstore con Paola Barbato. Il suo nuovo romanzo “La torre d’avorio“ è il primo che l’autrice pubblica per i tipi di Neri Pozza.

Domenica 1 dicembre alle 17,15, si torna in Biblioteca San Giovanni. Sarà Emanuele Bezzecchi, ingegnere aerospaziale a raccontare il suo “Intelligenza Artificiale“, pubblicato da Vallardi. La Vale, conduttrice radiofonica di Radio DeeJay, Valentina Ricci, sarà l’ospite speciale a cui Di Gregorio ha affidato l’atmosfera alchemica e del tutto imprevedibile dell’incontro. A chiudere la rassegna, sarà Serena Raggi con il suo “Dove ti ho immaginato“, un memoir ambientato a Pesaro, per una storia di rivalsa femminile, edito da Antea edizioni. Tutti gli incontri, realizzati in collaborazione con Spazio Rosso, associazione culturale e Libreria Campus Mondadori Bookstore, saranno condotti da Di Gregorio. Senza nulla togliere alle altre opere, è il libro di Serena Raggi a meritare l’attenzione di queste pagine. E’ naturale che ciò accade se si usa lo sforzo di sovrapporre alla copertina del romanzo la verosimiglianza del paesaggio con il San Bartolo. "Può un breve messaggio, sms, rimettere in discussione la serenità conquistata duramente, dopo un lungo navigare, tra tempeste e schiarite colme di emozioni e sentimenti contrastanti? – osserva l’editore sul proprio sito spoilerando, senza eccedere la trama del romanzo –. Questo è quanto accade a Camilla, all’alba dei suoi cinquant’anni. In un’anonima mattinata d’estate, un messaggio a lungo anelato, da un uomo che le ha segnato la vita, arriva inaspettatamente, riportandola indietro in un passato dal quale credeva di essersi sottratta...".

Solidea Vitali Rosati