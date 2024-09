Buongusto nel locale del popolo

"Fratelli del mare" è una gastronomia da asporto, con la possibilità, il venerdì e il sabato, di consumare sul posto ciò che si acquista al banco di pesce. Una sorta di pescheria del popolo (di quelle che incontri nelle grandi città sotto forma di mercato), dove gustare in diretta preparazioni fresche di giornata: la razza con i peperoni, il polpo con le patate, l’insalata di mare, le polpette di pesce, lo spezzatino di tonno e poi i gratinati di pesce, le alici marinate e le tradizionali e buonissime seppie con i piselli, oltre alle canocchie (quando disponibili) e il baccalà. Un mare di assaggi nel cuore di Pantano, in via Orsini, quartiere del popolo dove la gente è abituata a mangiare bene spendendo il giusto e a vedere quello che c’è dentro il piatto, in diretta, andando al sodo e annusando la tradizione.

Francesco Forlani (foto con Camilla Ferrari) e la sua famiglia l’hanno voluto così, questo locale: semplice per gente semplice che ama i sapori semplici, magari abbinandoci anche un calice di Bianchello o di Verdicchio nel fine settimana.

d. e.