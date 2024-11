Cagli a tutto fungo, tra tipicità, arte e turismo

Tutto pronto per la prima edizione di "Cagli Tutto Fungo", evento che si svolgerà a Cagli nell’ultimo weekend di questo mese e che è stato presentato nei giorni scorsi nella sede di Confcommercio Marche Nord. "Una manifestazione nuova – ha spiegato il direttore generale Amerigo Varotti – che contribuirà a promuovere Cagli, perla del nostro progetto Itinerario della Bellezza, e le sue eccellenze. Siamo orgogliosi di ospitare la presentazione di un evento ricco e di qualità". "E’ il terzo anno consecutivo che il comune di Cagli organizza un evento legato ad una peculiarità tipica del territorio- ha aggiunto Benilde Marini, assessora alla Cultura e Turismo - Nel 2022 ci siamo dedicati al fungo, nel 2023 ai sapori della terra in senso più ampio ed oggi torniamo al fungo. I nostri eventi sono sempre multidisciplinare e non dimenticano mai come il benessere è legato ad un’armonia dei sensi, pertanto enogastronomia, arte, ambiente, spettacoli rientrano tutti nella sfera del benessere, tema molto caro a questa amministrazione. Due giorni in compagnia di cercatori, micologi, chef stellati, artisti che sottolineeranno come il comune di Cagli e tutto il territorio siano "contenitori" che possono creare attrazione turistica di vario genere e tutto l’arco dell’anno, tanto da poter dire che Cagli è "turismo tutto l’anno".

Questo evento, così come tutti gli altri, permetterà di visitare anche la cittadina, e in questo caso grazie anche all’organizzazione della "cerca" anche l’ambiente circostante, con i suoi monumenti, le sue chiese e i suoi musei". In collegamento è intervenuto anche il critico enogastronomico Antonio Paolini. Presenti a Pesaro anche Simona Leipnecher, esperta di cosmesi e di nutrizione e l’artista Giovanni Gaggia, che ha collaborato al progetto.

"È con grande piacere – ha concluso il sindaco di Cagli Alberto Alessandri- che il nostro territorio torna a parlare in maniera forte e decisa di uno dei suoi innumerevoli campioni nel mondo gastronomico: il Fungo e lo fa con la consapevolezza di chi sa di ricoprire un ruolo importante nella vita della nostra Europa, attraverso Cagli e tutta la regione Marche". "Cagli Tutto Fungo" è una iniziativa ideata dal Comune Di Cagli progettata in collaborazione con l’artista Giovanni Gaggia, con il critico enogastronomico Antonio Paolini e con l’Associazione Pro Loco di Acquaviva, organizzata dall’Associazione Culturale Grand Hotel e Casa Sponge APS, main partner Camera di Commercio delle Marche e Confcommercio Pesaro e Urbino/Marche Nord, con il supporto tecnico di Food Brand Marche e Rossofuoco forni a legna e barbecue.

Amedeo Pisciolini