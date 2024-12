Calcio dilettanti: Macerata Feltria e Audax Piobbico uniscono comunità locali

Il calcio dei dilettanti non è solo uno sport; è profondamente intrecciato nel tessuto culturale dei piccoli paesi, affascina i tifosi con la sua intensità e il suo spirito unificante. La conferma c’è stata, (se ce ne era bisogno) domenica scorsa in due partite Macerata Feltria- Avis Sassocorvaro: 800 spettatori e Audax Piobbico- Viridissima Apecchio: 600 presenze.

Partiamo da Macerata Feltria. Qui si giocava per la 13ª giornata del girone di andata del campionato di Seconda categoria, entrambe occupavano e occupano (è finita in parità) la prima posizione di classifica. "Peccato non aver vinto ma queste giornate dimostrano sicuramente – dice il direttore generale dell’Olimpia Macerata Feltria Riccardo Vergari – come il calcio non è solo uno sport, soprattutto nelle nostre categorie dov’è molte persone si impegnano per fare tutto questo. Questo è il risultato di un impegno comune".

Impegno che ha visto la società ospitante fare le cose in grande organizzando la bellissima iniziativa di far entrare in campo insieme alle due squadre i ragazzini del settore giovanile e di dedicare la giornata all’Avis, l’associazione che unisce entrambi i paesi, un modo per sensibilizzare i tifosi a donare il sangue. "Ma anche la coreografia creata dalla ’Brigata bianco azzurra’ con i suoi colori e canti è stata fantastica- aggiunge Vergari- Giornate come queste ricordano il potere unificante dello sport e la passione che unisce una comunità". Sul campo anche i giocatori si sono dati battaglia con sano agonismo e tutto è filato a meraviglia, per primo sono andati i gol gli ospiti con Menga, poi attorno alla mezzora di gioco ha ristabilito le distanze il bomber dei locali Politi.

L’altro match che ha visto la presenza di un folto pubblico è stato quello tra Audax Piobbico- Viridissima Apecchio. Erano 22 anni (dalla stagione 2002-03) che le due compagini non si incontravano più, ora con il ritorno dell’Apecchio in Prima categoria domenica scorsa si è di nuovo materializzato il derby del Nerone. A vincerlo i padroni di casa. Dei tre gol dell’Audax uno è arrivato per merito di Ottaviani che è di Apecchio ma gioca con il Piobbico e l’altro per merito di Umberto Fiorucci che anche lui si divide tra Apecchio e Piobbico e poi c’è l’allenatore Giovanni Cipolla che ad Apecchio ha la residenza ma che allena il Piobbico e che ha giocato in entrambe le squadre. Amedeo Pisciolini