Camminare in Appennino nel meraviglioso bosco di Tecchie

Camminare in Appennino, storica manifestazione escursionistica de La Macina Terre Alte, compie trent’anni. E quest’anno ci sarà festa grande. Ma intanto, la manifestazione incomincia e sabato 30 marzo ecco la prima proposta del calendario annuale, che apre la stagione 2024, sotto l’egida dell’Ecomuseo del Montefeltro. La prima escursione è prevista al Bosco di Tecchie, "il Bosco con la B maiuscola". Perché non ci sono altre parole per descrivere quello che probabilmente è il bosco più bello delle Marche: "Un luogo magico, dove la natura è padrona di sé stessa e del suo destino" recita la brochure appena edita da La Macina Terre Alte.

Si tratta di un grande bosco, situato nel comune di Cantiano e precisamente sulla dorsale delle Serre, che si estende parallelamente al Catria ed al Nerone. Questa dorsale, al contrario delle massime elevazioni della nostra provincia, è costituita da uno scheletro geologico di pietra arenaria. E infatti, i grandi cerri e la magnifica faggeta, percorsi da fossi con lastroni rocciosi e grandi massi, evocano piuttosto gli scenari delle maestose Foreste Casentinesi. L’ambiente è vario e ricco di biodiversità: cerrete, faggete, torrenti, prati, cespuglieti, fruticeti… Ma la cosa che sorprende maggiormente sono le fantastiche dimensioni, forma e portamento degli alberi che caratterizzano questi boschi ad alto fusto, davvero inusuali per il territorio marchigiano, i cui boschi sono caratterizzati piuttosto da formazioni molto sfruttate e quindi con alberi di piccole dimensioni. Insomma, si tratta di un’escursione inaugurale nel "bosco di una volta", un ambiente d’eccezione, che non delude mai. Al Bosco di Tecchie dove sono segnalate specie, in particolare tra i volatili, ma anche tra gli anfibi, che nelle Marche sono rarissime.

Molto buono anche il profilo dell’escursione, con salite e discese moderate e terreni morbidi e poco pietrosi. Sosta per il pranzo al sacco (a cura dei partecipanti) a Ca’ Tecchie (circa metà percorso). Si tratta di un’escursione facile, con un dislivello massimo di 340 metri ed una lunghezza di 8,5 km. La prenotazione è obbligatoria. Il costo dell’escursione è di 15euro a partecipante. Per info inviare un messaggio WhatsApp entro mezzogiorno di oggi al 339 4646106, indicando il nome e il numero dei partecipanti. Allo stesso numero è possibile chiedere informazioni.

Amedeo Pisciolini