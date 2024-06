Canottieri, che festa. Arriva anche il sindaco

La Canottieri Pesaro celebrerà per tutta la giornata di oggi, il 70° anno dalla sua fondazione, avvenuta nel lontano 1954. L’evento vuole celebrare la suggestiva e particolare storia della società, e promuovere il canottaggio e gli sport remieri, in particolare verso i giovani (ma non solo), rafforzare il senso di comunità, di responsabilità sociale ed ambientale, favorire opportunità di collaborazione e partnership con realtà locali, nonché discutere di visione e progetti futuri che possano dare slancio allo sport remiero, valorizzando l’ambiente e i valori del sodalizio pesarese. La sede di Calata Caio Duilio n.101 sarà aperta tutto il giorno con esposizione di barche, tra cui la mitica e quasi centenaria Jole 8 (foto), tutta in legno, una mostra fotografica e video a scorrimento. Si potranno vedere, ed anche provare, i simulatori di vogata, in compagnia dei tecnici ed atleti della società. Si chiude con un evento alle ore 21 sulla terrazza della sede, a cui parteciperanno le autorità locali, a partire dal nuovo sindaco Andrea Biancani e l’assessore allo sport e all’edilizia urbana Mila Della Dora. Ospite d’onore il Presidente della Federazione Italiana Canottaggio, e pluricampione olimpico, Giuseppe Abbagnale. Il contesto particolare di Pesaro Capitale della Cultura 2024 in cui ricade, conferisce a questa bella manifestazione ancor più rilevanza e significato, come testimoniano i vari patrocini ricevuti: da quello della Federazione Italiana Canottaggio a quello del Comune di Pesaro e di Pesaro Capitale della Cultura 2024.