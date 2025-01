Capanne picene, incontro con l’assessore

Mura romane e capanne picene di via Galligarie. Dopo le proteste sollevate dai comitati civici perché l’area era diventata una piccola discarica, il Comune si era attivato mandando una squadra per far pulizia. Ma allo stesso tempo era stato fissato anche un appuntamento con l’assessore all’Ambiente Maria Rosa Conti, incontro che si è svolto ieri mattina in Comune. Per i comitati civici erano presenti Paola Cinti, Giuliana Donati, Manuela Forlani, Steed Gamero, Giovanna Maria Giordano, Roberto Malini e Alessandro Marcuccii Pinoli. Per l’amministrazione oltre all’assessore Conti, la presidente della commissione Cultura Anna Maria Mattioli, la dirigente dell’unità organizzativa Ambiente Francesca Muzzini, la funzionaria Valeria Nardi e la direttrice dell’Ente Olivieri Brunella Paolini. Durante l’incontro, i rappresentanti della società civile hanno presentato sei punti per il rilancio dell’area: pulizia costante, con l’istituzione di un servizio di manutenzione regolare per evitare l’accumulo di rifiuti; manutenzione dei reperti, con la rimozione della vegetazione invasiva che compromette la visibilità e l’integrità delle capanne picene e delle mura romane; illuminazione notturna, con l’installazione di faretti per rendere fruibili i siti anche nelle ore serali; sicurezza e decoro, con il posizionamento di videocamere di sorveglianza e cestini dal design armonioso con il contesto; informazione segnaletica e interattiva, con il posizionamento in loco di cartelli informativi per offrire approfondimenti anche digitali ai visitatori; valorizzazione culturale, con la creazione di percorsi tematici e l’organizzazione di eventi per raccontare la storia della città. L’assessore Maria Rosa Conti ha accolto positivamente le proposte, definendole essenziali per restituire dignità e visibilità a questo patrimonio.