"Caro Fabio, ho scritto un libro per te". L’ex Vis Alpini narra il ’suo’ Puntone

Quel rintocco elettronico, se vuoi anche robotico e stucchevole, è come un richiamo alla montatina dello zozzissimo campo del Cristo Re. Quella campana del pomeriggio scocca le ore di un mare che ancora mare non è all’ombra della canonica. E le scoccava pure quando il Puntone e gli altri del ’Cristo’ si piantavano là, sotto la canonica squadrata di don Mei. Generazioni di fenomeni del campetto, dove dal cemento sono nati fiori di calciatori e amicizie tanto rudi quanto schiette. Come quella di Ale Alpini, ex centrocampista vissino, e Fabio Renzi, scomparso ormai anni fa, ma più o meno presente dalle parti di viale Battisti e Trento come un genius loci. Avvocato (ma, diciamocelo, anche a lui avrebbe fatto impressione se si fosse letto con questo attributo sul Carlino), il Puntone è stato Puntone e basta. E Alessandro Alpini ha voluto, di getto, dedicare alla sua amicizia con lui ’Born to run together’, un volume che verrebbe da etichettare come un ’Amici miei’ all’ombra della chiesa bianca che avverte i fanesi che lì inizia Pesaro. E che Pesaro: quella del calcio vissino, della curva leggendaria (perché no) degli Sconvolts e dell’Antico Baluardo poi.

Questo testo sacro di avventure pesaresi (e non solo) sarà presentato da uno degli altri amici insospettabili di Puntone: Nando Cecini, il consigliere della porta accanto. Ma che c’entri Cecini con Fabione lo può capire solo chi sa apprezzare l’ombra degli aceri e degli ippocastani di questi viali. Perché qui nessuno si aspetterebbe mai neanche che fosse nato un Massimo Ambrosini, anche lui fiorito dal cemento impietoso di viale Battisti. Anche lui sarà alla presentazione del volume, in programma il 12 luglio, ai Bagni Paradiso, dalle ore 19. Una serata condita dalle note di Joe Castellani e Daniele Mazzucchelli. Ci sarà il mondo, come dicono a Pesaro. Come quella sera che Fabione se ne andò. E fu capace, da morto, di mettere insieme, in zona Cesarini, tutta la compagnia del ’Cristo’. E quando rivedi quella sera, rivedi pure il dito di don Mei oscillare di diniego verso i ragazzacci del campetto, fautori di lezioni di rispetto e di strada, che oggi i garantisti del nulla chiamano ’bullismo’. Allora al Cristo tutti erano bulli e bullizzati. Da quei bullismi sono nate amicizie e talenti. E anche libri e uomini, come Massimo Ambrosini, che hanno scritto la storia dello sport. "In questo libro – spiega Ale Alpini – c’è tutto. Le nostre avventure. Il calcio. Le trasferte. I ragazzi del ’Cristo’. Tutti. E poi la musica del Boss...". Il ricavato del volume andrà in beneficenza. E anche don Mei, da di là, potrà essere fiero di quei "ciuci" del campetto, all’ombra della campana elettronica. Stucchevole. Orribile. Ma più intima e calda di quella d’un eremo delle Alpi per un ’cristoreiano’ vero.