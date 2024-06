Carrabs: "Lottizzazione dei ruoli di scrutatori e presidenti di seggio"

Ad Urbino durante le elezioni si è respirata un’aria surreale, abbiamo dovuto assistere increduli ad una mera lottizzazione dei ruoli di scrutatori e presidenti di seggio appartenenti allo schieramento di Gambini". A muovere questa accusa è Gianluca Carrabs, che era candidato nelle liste di Alleanza Verdi e Socialisti alle elezioni comunali di Urbino. "Il presidente del seggio della Torre è presentatore della lista di centrodestra a supporto di Gambini. A Canavaccio le scrutatrici sono supporter della candidata Biccari".

Nelle accuse Carrabs ci va giù pesante: "Ci troviamo di fronte ad una lottizzazione delle istituzioni che è ordita ad hoc per fare gli interessi di parte. Come possono essere imparziali nelle valutazioni scrutatori parenti di candidati o presidenti di seggio presentatori delle liste che concorrono alle elezioni comunali?". Secondo Carrabs in un seggio, il numero 7, ad un elettore sarebbero stata consegnata una scheda "già votata". Dice Carrabs: "Aveva l’attribuzione del voto alla lista Alleanza Verdi Sinistra e Socialisti, preferenza Carrabs e voto al candidato sindaco Federico Scaramucci. L’elettore denunciando l’accaduto, ha fatto annullare la scheda ricevendone un’altra per eseguire correttamente l’operazione di voto, ma alla fine durante il conteggio finale dei voti totali espressi è risultata una scheda mancante. Quindi era chiaro che il presidente del seggio aveva commesso un errore materiale consegnando all’elettore una scheda chiusa già votata invece di assicurarsi preventivamente che fosse riposta nello scatolone contente le schede già votate. Non è stato assegnato di fatto un voto valido, come dichiarato a verbale del seggio, dal rappresentante di lista di Alleanza Verdi e Sinistra e Socialisti Alessandro Giuggioli. Il voto è stato annullato perchè era il mio".

fra. pier.