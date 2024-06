Chimica, il Premio Calzini agli studenti dell’Itis

Alla presenza del dirigente, degli insegnanti, degli studenti del triennio di chimica dell’Istituto Tecnico Industriale “Enrico Mattei“ di Urbino, si è svolta nell’aula magna della scuola la ormai tradizionale cerimonia del conferimento annuale di un premio, intitolato ad Augusto Calzini, destinato ad uno studente delle classi V della specializzazione di chimica. Il premio di 500 euro è messo a disposizione dalla famiglia Calzini per ricordare ed onorare il congiunto che dall’anno 1972 al 1994 è stato docente di chimica-fisica e laboratorio presso la specializzazione di chimica e preside negli anni scolastici 1983-84 e 1984-85.

Quest’anno il premio è stato assegnato ex aequo agli studenti Matteo Arcangeli e Davide Barzan (300 euro ciascuno) e consegnato ai vincitori da Maria Grazia Andreanelli, la vedova. Il vincitore, in questo caso i vincitori, viene scelto da una commissione formata dagli insegnanti che sono comuni ai consigli di classe e da alcuni di materie inerenti lo stretto ambito chimico. La valutazione si basa sul rendimento scolastico, la eventuale partecipazione ai giochi della chimica, le doti umane e di partecipazione alla vita scolastica, le caratteristiche tipiche di un "buon" chimico: attenzione, rigore, concentrazione, precisione, capacità di risolvere problematiche in ambito chimico in maniera autonoma e originale.

Calzini si è dedicato all’insegnamento con impegno e passione. Dotato di grande curiosità intellettuale, amava spaziare e approfondire, con i suoi studenti, campi diversi di conoscenza, con un approccio sistemico dei problemi. Con i suoi studenti ha prodotto una serie di dispense e di pubblicazioni tra cui: Sapere e saper fare, La questione nucleare e ambientale, Progetto piogge acide, Prevenzione delle patologie tiroidee ed extratiroidee. Insieme agli altri colleghi, ha formato generazioni di chimici che hanno saputo raggiungere prestigiosi traguardi in ambiti diversi della società. Durante la sua presidenza, ha appaltato il bar e aperto l’Istituto alla “Giornata del Genitore e del Cittadino“. Augusto Calzini ha avuto una vita intensa. E’ stato consigliere comunale di opposizione dal 1975 al 1992 e Presidente della Pro Loco dal 1997 al 2004. In tale veste ha promosso iniziative su Polidoro Virgili, le monete del ducato di Urbino, manifestazioni legate al territorio e al dialetto.

E’ stato autore di numerose libri, tra cui: Il tessile tra il Burano e il Metauro; La valle dei jeans; La gestione integrata dei rifiuti; Eros Donnini, il principe del bulino; La fabbrica dei coltelli; La filanda di Urbino; La spillara di Urbino; La miniere di San Lorenzo in Solfinelli e di Cà Brunello di Urbino.

Giancarlo Di Ludovico