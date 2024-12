Chirurgia pediatrica. Intesa con il ’Salesi’ e l’Ast di Pesaro Urbino

"Chirurgia pediatrica dell’ospedale Salesi in collaborazione con la Unità operativa complessa di pediatria di Pesaro Fano permette di eseguire circa 120- 140 interventi all’anno (ovvero 12 interventi circa al mese) , servizio attivo dal 2023". Questo dato, ragguardevole e che testimonia la sinergica collaborazione tra la Chirurgia del Salesi e la Pediatria pesarese è emerso durante il convegno dedicato alle anomalie congenite urinarie in ambito pediatrico, tenutosi di recente a Pesaro. "Ast con il patrocinio del Comune di Pesaro – osserva il consigliere comunale, Agostino Vastante – ha organizzato un convegno molto interessante con contributi di assoluto prim’ordine. L’intesa raggiunta tra la nostra pediatria e la chirurgia del Salesi che ogni mese ha in agenda quattro giornate di visite ambulatoriali a Pesaro è un servizio molto apprezzato dall’utenza". Al Convegno hanno aperto i lavori i direttori Uoc di pediatria, Lorenzo Tartagni ed Emanuela Lanfranchi. Il professore Univpm Giovanni Cobellis ha introdotto la “chirurgia robotica in urologia pediatrica“, mentre il professor Montini (Policlinico di Milano) ha descritto il reflusso vescico ureterale.