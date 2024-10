Chiudono le Poste centrali. Riapriranno il 21 novembre

L’ufficio centrale delle Poste, in Piazza del Popolo, resterà chiuso per lavori, dal 14 ottobre al 21 novembre. Durante il periodo degli interventi la clientela abituata a servirsi dell’ufficio centrale potrà rivolgersi, anche per il ritiro delle raccomandate, nella sede di via Mastro Giorgio 34, aperta dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35. La sede è dotata di postazione bancomat “Postamat“ accessibile 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana. Per i servizi di consulenza finanziaria, invece, la clientela potrà rivolgersi all’ufficio postale di via Maroncelli 11. Terminati i lavori, la sede centrale riaprirà giovedì 21 novembre con i consueti orari. Poste italiane, per via dell’investimento fatto nei 92 uffici postali in provincia ha dati confortanti in termini di sicurezza. "La provincia di Pesaro e Urbino – si legge in una nota – rispetta il trend nazionale per cui nei primi otto mesi del 2024 le rapine sul territorio nazionale ai danni delle Poste sono diminuite del 36% rispetto allo stesso periodo del 2023". In accordo con il ministero, poi, il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni nel 2023 ha effettuato servizi di vigilanza, nel periodo di pagamento pensioni, impegnando 59 pattuglie per il solo comune di Pesaro. "In materia di protezione e sicurezza – sottolinea una nota ufficiale – Poste Italiane ha dotato gli sportelli di particolari casseforti collegate alle postazioni operative, per cui i cassetti possono essere aperti solo alla conclusione di un’operazione e tutte le casseforti sono dotate di ritardatore di apertura. E’ questo sistema che opera congiuntamente con gli impianti di videosorveglianza a circuito chiuso, composti da oltre 276 telecamere, che agisce come deterrente efficace contro atti criminosi".