Cinquanta anni fa nasceva la società sportiva. Casinina Calcio

Cinquanta anni di Casinina Calcio. La società sportiva del paese compie mezzo secolo e festeggerà questa sera dalle 20 nel piazzale antistante lo stadio comunale. La società venne costituita il 7 luglio del 1974 e da allora tante le gioie, le conquiste assieme ad alcuni dispiaceri hanno accompagnato i dirigenti, i capitani e i giocatori. Sono centinaia quelli che hanno contribuito alla storia della squadra e non solo del posto, spesso provenienti da altre località vicine o molto più lontane come nel caso degli studenti universitari. La società venne fondata, come si legge nel documento originale (foto) da: Leandro Arcangeli, Pierpaolo Guerra, Bruno Signorotti, Aurelio Venerucci; Franco Mercatelli, Federico Bellucci, Rinaldo Bellucci, Benedetto Marotti, Mario Tontini, Roberto Micheli, Emilio Cecchini e Lucio Valentini.

La serata è aperta a tutti e dopo la cena non mancheranno momenti celebrativi con premiazioni che vedranno la partecipazione della Lega Calcio delle Marche, dei pilastri del Casinina Calcio e di tanti tifosi affezionati. Mostra di foto e musica di Evolution e dj set.

Francesco Pierucci