Cinquanta uomini illustri per il calendario d’Urbino

Dodici mesi insieme a Urbino e a 50 grandi personalità del passato che hanno lasciato un segno profondo sulla città. Il Comune ha presentato ieri il calendario 2025, dal titolo “Personaggi“, in cui sono riportate le date di nascita e morte di 50 nomi illustri, nati o legati a Urbino, nei relativi giorni. "È un dono che abbiamo pensato per le famiglie urbinati, ma, visto che sarà corredato da foto bellissime della città, la distribuzione è aperta anche a chi non risiede qui", ha spiegato Lara Ottaviani. Proprio l’assessore alla Cultura, insieme ai suoi collaboratori e con l’aiuto di conoscitori della storia locale, antica e contemporanea, ha selezionato i nomi: "Abbiamo scelto personaggi spaziando dal 1200 al 1900, racchiudendo ogni settore, arte, letteratura, poesia, architettura e non solo. Avendone raccolti un centinaio, dovevamo però fare una scelta, arrivando a 50, perché lo stiamo distribuendo durante la settimana della cultura derivante dal progetto “50x50 capitali al quadrato“, di Pesaro capitale italiana della cultura 2024, quindi il 50 è il numero simbolo di quest’anno. Se l’operazione dovesse essere gradita, l’anno prossimo potremmo inserire anche i nomi che sono rimasti fuori oggi. Ci farebbe piacere avere nuovi personaggi segnalati".

Distribuito ieri ai presenti, i calendario è ora reperibile, gratuitamente, nei punti informativi del Comune (Mercatale e di fronte a Palazzo ducale) e in Municipio. A ciascun mese è associata una foto significativa della città, scattate da Mattia Angelini, che ritraggono Urbino attraverso le stagioni e quindi, per esempio, febbraio vede un Teatro Sanzio innevato per protagonista, mentre settembre è il mese degli aquiloni. In più, c’è spazio per aggiungere delle note in ogni giorno e sono riportate le fasi lunari. Un dettaglio che strizza l’occhio all’anima agricola del territorio, apprezzato dal sindaco Maurizio Gambini: "Oggi non si fa più caso alla luna o al periodo quando si lavora la terra, quindi succede che in certe situazioni si ha il raccolto e in certe no. Da ragazzo pensavo che fosse una stupidaggine, evidentemente non lo è. Di solito associamo l’idea dei calendari alla bellezza, ai tanti modelli che negli anni si sono prestati per farli: ecco, Urbino è la miglior modella possibile e conoscere date di nascita e morte dei nostri personaggi arricchisce la nostra conoscenza".

Nicola Petricca