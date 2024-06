Circolo della stampa, tutti i premiati: mercoledì la cerimonia

Arrivano dall’Arizona, da Los Angeles, da Seattle e da Roma, i protagonisti del Premio Circolo della Stampa/Pesaro 2024. Sono un’attrice, un’astrofisica, un biologo e una top manager, i destinatari dell’edizione numero 38° del riconoscimento, riservato ai pesaresi (di nascita, d’adozione, di origini e onorari) che hanno conseguito particolari meriti, in questo caso, in ambito scientifico, artistico e manageriale. Si tratta di: Anna Maria Alberghetti, soprano e attrice, "per aver fatto scoprire a tutti noi che l’America esisteva davvero" (Premio in video); Marco Andreani, biologo, neo presidente della Federazione Europea di immunogenetica, "per il coronamento di una vita di alto profilo piena di dedizione e lavoro vissuta con la normalità della quotidianità cittadina". Ilaria Pascucci, astrofisica, professore di scienze planetarie presso l’ Università dell’ Arizona, "per aver consentito a Pesaro di invadere l’ America senza colpo ferire occupandone una posizione strategica fondamentale" Valeria Pascucci, top manager di Amazon, sede di Seattle "per aver consentito a Pesaro di invadere l’ America senza colpo ferire occupandone una posizione strategica fondamentale"; Valerio Rossi Albertini Tiranni, fisico e divulgatore scientifico, "in riconoscimento di una eccellenza professionale che lo colloca all’ avanguardia delle nostre conoscenze future". Inoltre: Premio "Orgoglio Pesarese" allo storico Girolamo Allegretti. Premio "Speciale", dedicato agli anniversari, alla famiglia Paci, a 30 anni dalla scomparsa del Rag. Ubaldo Paci, vittima della banda della Uno Bianca. Il Premio Circolo della Stampa/Pesaro è patrocinato dal Ministero della Cultura, dalla Provincia di Pesaro-Urbino, dal Comune di Pesaro e dagli Ordini nazionale e regionale dei giornalisti.

La cerimonia è in programma mercoledì 19 giugno, alle ore 17,30, all’Auditorium di Palazzo Montani Antaldi, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

l. d.