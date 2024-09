Cittadini benemeriti, orgoglio durantino

Settimane fa il comune di Urbania ha conferito le Civiche Benemerenze a tre concittadini che si sono distinti nei loro campi professionali. La cerimonia si è svolta nel cortile del Palazzo Ducale alla presenza del sindaco Marco Ciccolini, della vice sindaco Annalisa Tannino, dell’assessore alla cultura e turismo Andrea Alessandroni e dell’assessore allo sport Emiliano Baffioni. Entrano nell’albo dei cittadini durantini benemeriti: Paolo Cellini, Raimondo Rossi e Sauro Rossi. Paolo Cellini, classe 1939, colonna del calcio durantino, prima come giocatore di grande talento, poi come allenatore. La sua influenza andava oltre il campo, ha promosso iniziative sportive e ha sempre creduto nella funzione sociale e formativa del calcio; la sua passione ha ispirato generazioni di atleti ed è stato presidente regionale Figc dal 1995 al 2020. Raimondo Rossi, classe 1939, pittore, incisore, scultore, musicista, ha prodotto disegni, ceramiche, litografie, acqueforti, olii, acquerelli. Fu allievo di Federico Melis, partecipando alla rinascita dell’arte ceramica di Urbania, fu insignito di numerosi premi e riconoscimenti, invitato da personaggi e celebrità e ha esposto in Italia e all’estero. Sauro Rossi, 59 anni, segretario nazionale generale CISL, primo rappresentante della sede marchigiana a ricoprire la carica. Una carriera sindacale svolta con dedizione e professionalità, si è sempre distinto per l’attenzione al dialogo con tutti, dapprima come segretario provinciale, poi dal 2017 come segretario regionale, prima di arrivare alla carica nazionale. "Ogni anno, in occasione delle festività patronali, l’amministrazione comunale consegna questi riconoscimenti per esprimere da parte di tutta la città la propria gratitudine ai concittadini che, distinguendosi nella propria attività, rendono alto il prestigio di Urbania", dichiara il sindaco Marco Ciccolini. Ai premiati è stata donata la riproduzione di una ceramica del ‘700 con l’effige di San Cristoforo.

Valentina Damiani