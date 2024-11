Clamoroso a Bologna, la Fortitudo richiama Caja

Clamoroso a Bologna. La Fortitudo, dopo l’esonero di Devis Cagnardi seguito alla sconfitta di Cividale, la quarta di fila, richiama Attilio Caja (foto). Una grande rivincita per l’"Artiglio" che dopo la rottura di fine campionato era addirittura in causa con il club felsineo; ma tutti i dissapori sono stati messi da parte, consapevoli che il suo nome era quello più gradito alla piazza, oltre che la più naturale prosecuzione del lavoro svolto la scorsa stagione e culminato nella finale (persa) contro Trapani. Una piazza in subbuglio, quella bolognese, dove torna il sergente di ferro per cercare di rimettere ordine. La situazione è comunque complicata, con Pietro Aradori ancora fermo ai box e il grave infortunio di Gherardo Sabbatini (rottura dei legamenti crociati) che in pratica ha già chiuso la sua stagione.

Intanto la formazione friulana guidata da Pillastrini, seconda a quota 20 punti, è l’unica a tenere il passo della capolista Rimini, corsara a Livorno, che ha 4 punti di vantaggio sul gruppetto delle terze dove resistono Udine (vincente su Vigevano) e Milano (che ha sbancato Torino) ad affiancare Cantù, la grande favorita della vigilia. I brianzoli sono usciti vincitori da Forlì non senza soffrire, sfoderando però un ultimo quarto schiacciante (20-9) trascinati dai 25 punti di Grant Basile (foto a destra), che dopo l’apparizione in maglia azzurra ha ottenuto lo status di italiano e consentirà all’Acqua San Bernardo - se lo vorrà - di aggiungere un altro straniero. Cremona fa un bel colpo mettendo al tappeto Rieti grazie alla prestazione super (21 punti+9 rimbalzi) di Lorenzo Tortù, classe ’93, cresciuto nel vivaio della Vuelle. Molto pesante anche il successo di Orzinuovi su Verona che ne mette in fila due consecutive dopo alcuni stop di fila e consente a coach Franco Ciani di rimanere in sella dopo che erano circolate voci di un possibile esonero; mentre Avellino conquista i due punti contro Nardò in maniera abbastanza netta. La Carpegna Prosciutto, che domenica scorsa ha preso il classico brodino contro una diretta concorrente, per ora non ha fatto altro che riacciuffare il mucchio selvaggio a quota 8 punti. Adesso però non bisogna fermarsi.

e.f.