Colosseo, torna la voglia della disco

“Colosseo Io C’ero“: domani torna l’atmosfera delle notti degli anni ‘80 e ‘90 in uno dei suoi luoghi più noti in centro Italia, ovvero la discoteca “Colosseo“ di Montecchio, che si prepara a far rivivere le emozioni e la musica che hanno segnato la storia degli anni ‘80 e ‘90 con l’evento “Colosseo Io C’ero“. "Sarà una notte indimenticabile per gli amanti della musica di quegli anni", assicurano gli organizzatori, con i protagonisti che hanno fatto ballare intere generazioni.

La serata vedrà la partecipazione di dj storici del Colosseo, che riporteranno in vita i migliori suoni di quel periodo: Roberto Venturini, Michele Bicciato e Adris si alterneranno alla consolle della sala Colosseo, accompagnati dalla voce di Franz Collini. Nella sala Villa Borghese la coinvolgente musica con i dj Toni Grandolfo e Davide Meccanici e la vocalist Monica Harem.

L’evento sarà un’occasione speciale per tutti coloro che vogliono tornare indietro nel tempo e rivivere l’atmosfera delle discoteche degli anni ‘80 e ‘90; il Colosseo fu infatti per un enorme territorio, un’alternativa importantissima alla Romagna. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare i numeri WhatsApp: 339 1317607 o 347 6110662. Per chi non si ricordasse dove è il Colosseo, la sede è in via San Michele 67 a Montecchio, un punto molto facile da raggiungere.