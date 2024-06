Colpo grosso di inizio stagione. Dominici al GabicceGradara

L’ingaggio di Eugenio Dominici da parte del Gabicce Gradara è sicuramente uno dei colpi del mercato più importanti di questi inizio d’estate calcistico. Il centrocampista centrale di 1,77, classe 1994, proviene dal K Sport Montecchio (Eccellenza) in cui ha militato per quattro stagioni di cui tre in Promozione vincendo due stagioni fa il campionato. In bacheca anche una promozione con il Pesaro Calcio (Seconda-Prima categoria) e da ragazzino (due presenze) ai playoff con la Vis Pesaro (Eccellenza-D) il club in cui è cresciuto e militato in serie D.

"A Montecchio – spiega Dominici-sarei potuto rimanere ancora e giocare di nuovo assieme a mio fratello Giovanni, difensore centrale, ma ho preferito per un insieme di ragioni fare una nuova esperienza. Tra le tante proposte che ho ricevuto ho scelto quella del Gabicce Gradara, una società ambiziosa, con belle strutture, un settore giovanile fiorente. C’è voglia di fare bene, di lottare per i playoff riscattando l’ultima sofferta stagione". Dopo due stagioni nella rosa della prima squadra giocando anche alcune partite da titolare o da subentrante, Luca Iacomucci classe 2004, si trasferisce dal Vismara Calcio all’Hellas Pesaro, stesso percorso per Filippo Paris attaccante classe 2004. Il difensore centrale Mattia Lucarini, classe 2002 ex Jesina si è accasato al Matelica. La Viridissima Apecchio neo promossa in Prima categoria per tramite del sui direttore sportivo Marco Smacchia ha ingaggiato Nicola Ruci, difensore ex Fermignanese, Pietro Berardi (foto) difensore ex Nuova Real Metauro, Vito De Santis centrocampista ex Vadese e Andrea Candiracci centrocampista ex Audax Piobbico. L’Asd Montecopiolo ha annunciato l’ingaggio di Francesco Amantini, centrocampista classe 1987, con un lungo trascorso in Lega Pro con il San Marino e qualche anno nelle serie minori tra Piandimeleto, Vis Novafeltria e Olympia Macerata Feltria. La Cagliese comunica che termina consensualmente il rapporto con Matteo Catena mentre il centrale di difesa Mattia Radicchi rimane in giallorosso anche per la prossima stagione. Torna invece alla Cagliese dopo la parentesi nel Piobbico 90 il laterale Lorenzo Falconi. Ludovico Ceregini classe 2003 ed ex giocatore dell’Olympia Macerata, è un nuovo acquisto del Piandimeleto.

La Maceratese è in procinto di concludere l’ingaggio dell’attaccante esterno Lorenzo Albanesi ex Montegiorgio. L’attaccante Luca Cagnoli (classe 2002) ex Santa Cecilia Urbania si è accasato al Casinina. Athos Righi sarà ancora l’allenatore del Gallo Football. Il centrocampista Domizi farà parte della rosa della Civitanovese anche per la prossima stagione, nei giorni scorsi c’è stato il rinnovo del contratto.

Amedeo Pisciolini