Commedia stasera al Teatro Santi con il "San Costanzo Show"

Ieri a Vallefoglia sono stati presentati i tre spettacoli in programma al Teatro Santi della Compagnia comica dialettale “San Costanzo Show”. Presenti il sindaco Palmiro Ucchielli, l’assessore Mirco Calzolari, il regista e attore della compagnia Oscar Genovese e l’attrice Romina Antonelli. Gli spettacoli in programma sono “Ultimo Tanga a Tonga”, “L’Odissea dei Promessi Sposi in una Notte di Mezza Estate” e “I Somari di Battaglia”. "Si tratta di tre serate di divertimento assicurato", ha detto il sindaco, sottolineando l’entusiastico apprezzamento del pubblico, che ha già portato alla vendita totale dei biglietti, con il tutto esaurito già per la prima serata. La prima commedia, stasera, vedrà sul palco del Teatro “Santi” quattro protagonisti della compagnia: Orietta Pedotti, Rosa Della Cecca, Geoffrey di Bartolomeo e Daniele Santinelli. "Il pubblico – assicurano gli organizzatori – sarà trasportato in un viaggio comico verso l’isola di Tonga, dove non mancheranno malintesi e colpi di scena. I biglietti per i due spettacoli in programma a febbraio e marzo sono disponibili online al link: https://www.sancostanzoshow.com/