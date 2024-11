Con Orzinuovi occorre la svolta. Intanto la società sonda il mercato

Dentro una tempesta perfetta se la Carpegna Prosciutto non porta a casa i due punti in palio oggi contro Orzinovi. Palla a due alla Vitrifrigo Arena con inizio alle 18. Questo perché i prossimi due appuntamenti, a stretto giro di posta, sono l’anticipo infrasettimanale contro Udine (a Udine), squadra seconda in classifica dietro Rimini e quindi la prossima domenica ancora scende a Pesaro proprio Rimini che è in testa alla classifica grazie al contributo, anche pesante, in regia di un pesarese come Tomassini. E quest’ultima sfida contro Rimini è particolare perché si annunciano centinaia di tifosi in arrivo dalla Romagna. Clima quindi rovente anche se le sfide ad alto livello con i riminesi risalgono ormai alla preistoria del basket.

Oggi al palasport la formazione di Spiro Leka contro Orzinuovi deve dare una prima e forte spallata al cigno nero che sta volteggiando sopra la testa di questa formazione, che ha vinto solamente due partite, in apertura di torneo, quando ancora alla guida c’era Pino Sacripanti. Dopodiché la squadra ha infilato 4 sconfitte di seguito. Spiro Leka, che qualcuno ha definito "un vero e proprio temerario accettando di buttarsi dentro una situazione del genere", sta spargendo in queste ore pre-partita del sano ottimismo parlando di buoni allenamenti. Un lavoro, il suo, anche vicino a quello di uno psicologo, perché deve andare a recuperare motivazioni in alcuni giocatori che fino a questo momento non hanno sicuramente reso rispetto a quelle che erano le aspettative. Una società e una squadra terminate all’interno di una tempesta perfetta quando una quindicina di giorni fa Pino Sacripanti è salito su un’auto ed ha deciso di lasciare Pesaro per tornare a casa sua a Cantù. L’uomo che si era costruito questa formazione a sua immagine somiglianza scegliendo anche tutta una serie di giocatori con cui aveva lavorato in questi anni e quindi di sua stretta fiducia. Problemi non da poco anche per Baioni che ha dovuto traghettare per due giornate la squadra, così come lo sono ora per Spiro Leka. La via del silenzio scelta dalla società – tranne qualche comunicato avventato a dir poco – non vuole comunque dire che sia immobile subendo pavssivamente gli eventi. Questo va detto perché stando ai rivoli che escono dalla sede della Vuelle qualcosa si starebbe muovendo. E cioè la società si sta rendendo conto che se la situazione persiste e non verranno presi provvedimenti, il dopo Costa finisce nel girarrosto come è accaduto al predecessore e a Stefano Cioppi.

Pare comunque che la società abbia dato mandato di iniziare a vagliare il mercato per vedere anche cosa passa il convento. Le indicazioni che filtrano parlerebbero di un lungo per andare a rafforzare il presidio sotto i tabelloni. Ma siamo ancora al campo delle possibili ipotesi. Comunque la società dsi sta muovendo. E le possibili indicazioni arrivano sicuramente dopo un confronto con Spiro Leka che ha ormai chiaro, visto che sono passate due settimane, quali sono i problemi della squadra e il ruolo dove occorre porre rimedio in tempi rapidi. Tutto questo è il dietro le quinte della gara di oggi contro Orzinuovi. Una gara alla portata della formazione biancorossa.

m.g.