Consegnati 60 brevetti. Festa alla Sub Tridente

Si è svolta nella sede della Sub Tridente la consegna dei brevetti dei Corsi Sub Ara e Apnea effettuati nel corso del 2024. Sono stati consegnati 60 brevetti dei corsi effettuati nelle varie specialità: Apnea, Immersioni con autorespiratori (Ara) 1° e 2° grado, Specialità in Immersione Notturna, Immersioni con miscele arricchite (Nitrox). Hanno partecipato alla serata il sindaco Andrea Biancani, l’assessore Luca Pandolfi, il presidente della Fipsas regionale Luigi Soriani, il direttore didattico regionale Fipsas Paolo Bontempi, il presidente della Società Valter Sabatini e lo staff istruttori. Nell’occasione è stato presentato il calendario dei corsi subacquei 2025 (consultabile sul sito della Società www.subtridente.it e attraverso i social ) e il programma dei viaggi e week-end subacquei.

La Sub Tridente organizza dal 1973 corsi subacquei a tutti i livelli con didattica, ha una squadra agonistica di apnea e di pesca subacquea che ha ottenuto numerosissimi riconoscimenti in ambito regionale e nazionale, è attiva da sempre nell’ambito della Protezione Civile e nel promuovere iniziative, seminari e incontri riguardanti la tutela e salvaguardia dell’ ambiente marino. Il presidente della Fipsas regionale Luigi Soriani ha voluto complimentarsi per i corsi sub per soggetti portatori di Handicap che la società avvierà nel prossimo anno sotto la guida dell’istruttore Davide Mucchietto.

b.t.